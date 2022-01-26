الدرجة الثانية - تأجيل مباريات مجموعة بحري إلى الأحد

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 12:54

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني، تأجيل مباريات الجولة الـ 16 لمجموعة بحري إلى يوم الأحد.

وكان من المنتظر أن تقام المباريات غد الخميس، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك.

وبالتالي، يشهد يوم الأحد مباريات بلدية المحلة ضد الأولمبي، دمنهور ضد الزرقا ،أبو قير للأسمدة ضد بايونيرز، المنصورة ضد دكرنس، كفر الشيخ ضد المصري بالسلوم ،حرس الحدود ضد الرجاء ،سبورتينج ضد المجد، الحمام ضد صيد المحلة .

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أما يوم الجمعة، فيشهد مباريات السكة الحديد ضد بورفؤاد، بنها ضد وادي دجلة، زد ضد منتخب السويس، النصر ضد القناة، بورتو السويس ضد الترسانة، الإنتاج الحربي ضد الاتصالات، المريخ ضد بلبيس، ضمن مجموعة القاهرة.

وفي يوم السبت، السبت، يواجه بتروجت الداخلية ضمن نفس المجموعة.

وفي نفس اليوم وضمن مجموعة الصعيد، يواجه المنيا قنا، وسوهاج ضد أسوان، الإعلاميين ضد طامية، كيما أسوان ضد بني سويف، الألومنيوم ضد بترول أسيوط، الفيوم ضد ملوي، المدينة المنورة ضد ديروط.

وفي اليوم التالي ضمن نفس المجموعة، يواجه البداري تليفونات بني سويف.

الدرجة الثانية
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