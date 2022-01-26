النصيري: تنتظرنا مواجهات صعبة للغاية.. سنحاول الذهاب بعيدا في أمم إفريقيا

شدد يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب على أن فريقه سيحاول الذهاب بعيدا في كأس الأمم الإفريقية بعدما نجح في عبور منتخب مالاوي في دور الـ16.

منتخب المغرب انتصر على مالاوي 2-1 وعبر إلى ربع النهائي لينتظر مواجهة صعبة في هذا الدور.

وقال النصيري في تصريحات للصحفيين: "لاعبو المنتخب المغربي قدموا مباراة رائعة أمام منتخب مالاوي".

وأضاف مهاجم إشبيلية "أعتقد أن منتخب المغرب ينتظره مستقبل واعد في كأس أمم إفريقيا الحالية".

وأكمل "المباريات المقبلة ستكون صعبة للغاية".

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار لملاقاته في ربع النهائي.

video:1

الذي سيعبر من هذه المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة أمام جامبيا في نصف النهائي.

































































وأتم النصيري "سنكون في قمة التركيز خلال المباريات المقبلة، من أجل الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وتقام المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يوم 6 يناير المقبل.