بذكريات 2008.. مصر بالزي الأبيض أمام كوت ديفوار

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الزي الذي سيخوض به منتخب مصر مواجهة موت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار اليوم الأربعاء في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وسيرتدي منتخب مصر خلال المباراة الزي الأبيض بالكامل، بينما سيرتدي منتخب كوت ديفوار اللون البرتقالي.

زي منتخب مصر الأبيض خلال المباراة قد يذكرنا بمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية عام 2008، عندما تواجه المنتخبان في نصف نهائي البطولة والذي انتهى بفوز مصر بأربعة أهداف مقابل هدف قبل أن تتوج بالبطولة في النهاية.

وينتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار مواجهة المغرب في دور ربع النهائي.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.