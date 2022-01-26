قائد المغرب: حافظنا على تركيزنا رغم هدف مالاوي المبكر.. والانسجام هو السر

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

رومان سايس - المغرب - مالاوي

أوضح رومان سايس قائد المنتخب المغربي أن الانسجام بين أعضاء الفريق كان هو السر في عبور عقبة مالاوي في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

منتخب المغرب انتصر على مالاوي 2-1 وعبر إلى ربع النهائي لينتظر مواجهة صعبة في هذا الدور.

وقال سايس في تصريحات للصحفيين: "حافظنا جميعا على تركيزنا فوق أرض الملعب رغم تلقينا لهدف مباغت وفي وقت مبكر".

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وأضاف "خلقنا فرصا عديدة وكنا منسجمين بأداء قوي، أثمر ذلك تحقيق هذا الانتصار الثمين وأهدانا بطاقة العبور لربع النهائي".

وأكمل "سنرتاح الآن، وابتداء من يوم الأربعاء سنبدأ العمل والتفكير في مباراة ربع النهائي".

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار لملاقاته في ربع النهائي.

الذي سيعبر من هذه المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة أمام جامبيا في نصف النهائي.

وأتم لاعب ولفرهامبتون "نهنئ لاعب مالاوي على هدفه في شباكنا، كان رائعا ولم يكن محض صدفة".

رومان سايس المغرب مالاوي كأس أمم إفريقيا
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