خبر في الجول – موقف الإسماعيلي الحالي من ضم روقا ومهاجم فلسطين الأولمبي

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 11:44

كتب : ياسر الشريف

محمد أشرف روقا

مازال الإسماعيلي في مفاوضات مع الزمالك، لضم محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال يناير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الدراويش مازالوا في مرحلة المفاوضات للوصول إلى صيغة مناسبة مع الزمالك لإتمام صفقة انضمام روقا للإسماعيلي.

وبعكس انضمام محمود عبد العزيز المنتظر للمقاولون العرب بعد فسخ عقده بالتراضي مع الزمالك، من المنتظر أن يحصل الأبيض على قيمة انتقال في صفقة روقة حال إتمامها لصالح الدراويش.

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صاحب الـ 26 عاما انتقل للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2017، ولعب معارا لإنبي في 2018 ولطلائع الجيش الموسم قبل الماضي.

ولم يشارك روقا سوى مرتين في الدوري مع الزمالك هذا الموسم.

وفي المقابل، لا يتبقى أمام الدراويش سوى توقيع رئيس نادي اتحاد خان يونس محمد عمر المصري لإتمام صفقة مهاجم منتخب فلسطين الأولمبي خالد النبريص.

وتعاقد الإسماعيلي مع الجناح الإيفواري جان-موريل بوي واللاعب الجامبي سايكو كونتي والمهاجم الأرجنتيني دييجو دوريجاراي والهداف البوليفي كارميلو ألجارانياز.

محمد أشرف روقا الإسماعيلي الزمالك خالد النبريص
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