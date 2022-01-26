برقوق: منتخب المغرب يمكنه عبور أي خصم في أمم إفريقيا

يؤمن أيمن برقوق لاعب المنتخب المغربي بحظوظ فريقه في عبور أي خصم يواجه في بطولة الأمم الإفريقية.

منتخب المغرب انتصر على مالاوي 2-1 وعبر إلى ربع النهائي لينتظر مواجهة صعبة في هذا الدور.

وقال برقوق في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "المباراة أمام مالاوي كانت صعبة ولكن الأهم هو تحقيق الانتصار".

وأضاف لاعب آينتراخت فرانكفورت "نملك فريقا يمكنه الانتصار على أي منتخب في كأس الأمم الإفريقية".

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار لملاقاته في ربع النهائي.

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الذي سيعبر من هذه المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة أمام جامبيا في نصف النهائي.

































































من جهته قال سفيان بوفال مهاجم المغرب "أنا سعيد للغاية بتخطي مرحلة دور الـ16 والتأهل إلى ربع النهائي".

وأتم "أهدي هذا التأهل المستحق إلى كل الجماهير المغربية".