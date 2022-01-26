مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-1-2022 والقنوات الناقلة.. مهمة صعبة لمصر واستئناف كأس الرابطة

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

مصر السودان أمم إفريقيا

يشهد اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 ختام مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في تمام الساعة السادسة مساء عمر قناة "بي إن ماكس 1".

القناة ذاتها ستنقل مباراة الساعة التاسعة مساء بين مالي وغينيا الاستوائية.

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ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار مع المغرب في ربع النهائي، بينما سيواجه الفائز من مباراة مالي وغينيا الاستوائية منتخب السنغال.

كما تستأئنف مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم بثلاث مباريات، أبرزها المصري ضد فيوتشر في تمام الساعة الثانية والنصف عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

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كأس الأمم الإفريقية 2021 منتخب مصر كأس الرابطة المصرية
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