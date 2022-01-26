شوبير: من الممكن أن يستمر عمر كمال مع فيوتشر الموسم المقبل.. وموقف عودة عبد المنعم لـ الأهلي

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 00:52

كتب : FilGoal

عمر كمال مع مصر أمام الأردن

قال أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، إن عمر كمال لاعب الفريق ومنتخب مصر، من الممكن "جدا" أن يكون ضمن صفوف نفس النادي الموسم المقبل.

محمد عبد المنعم

النادي : فيوتشر

عمر كمال

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وتحدث شوبير في مداخلة لقناة أون تايم سبورتس: "ممكن جدا يكون عمر كمال في فيوتشر الموسم المقبل، ونحب جدا أن يكون بين صفوفنا".

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كان الزمالك قد اضطر إلى التخلي عن عمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر في الصيف الماضي بعد ضمه من المصري، وذلك بسبب إيقاف النادي الأبيض عن القيد لفترتي قيد.

وتنتهي عقوبة الزمالك خلال الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع قيد اللاعب بشكل طبيعي إذا أراد استعادته.

وكشف شوبير: "الأهلي لم يطلب عودة محمد عبد المنعم. ما حدث كان كلاما وديا لكن لا يوجد طلب رسمي".

وأردف "الأهلي كان متجاوبا معنا جدا عندما طلبنا لاعبين وبالتفاهم مع محمود الخطيب رئيس النادي وبيتسو موسيماني المدير الفني وأمير توفيق مدير التعاقدات".

واستدرك "نحب أن يكون جنش موجودا معنا، ولكن في النهاية جنش هو من سيحدد مصيره ولكننا سنحب وجوده معنا الموسم المقبل".

وأتم "لماذا لا يفوز فيوتشر يوما ما بالدوري؟".

محمد عبد المنعم فيوتشر عمر كمال أحمد شوبير
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