رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر سيتي يضم خوليان ألفاريز من ريفر بليت

اقترب مانشستر سيتي من الإعلان عن صفقة انضمام انتقال خوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني إلى صفوف الفريق السماوي.

جوليان ألفاريز النادي : ريفر بليت مانشستر سيتي

ووفقا لما نشره فابريزيو رومانو صحفي شبكة أخبار "سكاي سبورتس" فإن مانشستر سيتي اتفق مع ريفر بليت على ضم ألفاريز لمدة 5 سنوات.

وأضاف رومانو أن الصفقة كلفت مانشستر سيتي ما يقرب من 18.5 مليون يورو.

على أن يبقى المهاجم الشاب مع فريقه ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى يوليو المقبل.

وتمكن مانشستر سيتي من خطف موهبة ريفر بليت وسط اهتمام العديد من الأندية، على رأسها بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني.

وظهر ألفاريز مع ريفر بليت في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 آخرين خلال الموسم الجاري.

وكان مانشستر سيتي أنهى سلسلة انتصاراته المتتالية بعد التعادل مع ساوثامبتون في مباراتهما الأخيرة بالتعادل بهدف لمثله قبل بداية العطلة الشتوية.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة الدوري برصيد 57 نقطة بفارق شاسع عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يحمل في رصيده 48 نقطة.