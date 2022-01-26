خبر في الجول - محمود عبد العزيز يتفق على فسخ تعاقده مع الزمالك.. ويقترب من المقاولون

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

محمود عبد العزيز - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

اقترب محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة التعاقدات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع محمود عبد العزيز على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

كما اقترب عبد العزيز من الانضمام لصفوف المقاولون العرب، وذلك بعدما يرحل عن القلعة البيضاء.

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على أن يعقد اللاعب جلسة مع إدارة النادي الأبيض لإتمام الصفقة وحسم انتقاله إلى ذئاب الجبل.

وكان محمود عبد العزيز البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الزمالك قادما من سموحة في موسم 2017/2018.

ولعب عبد العزيز مع الزمالك 67 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف.

كما توج مع الأبيض بـ6 ألقاب وهم الدوري المصري والسوبر المصري والإفريقي، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر مرتين.

الزمالك محمود عبد العزيز المقاولون العرب الدوري المصري
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