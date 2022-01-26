خليلوزيتش: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ نركز على أنفسنا وعلينا أن نتحلى بالتواضع

رفض وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ المغرب اختيار من يفضل بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

المغرب اجتازت عقبة مالاوي بالفوز بنتيجة 2-1 في دور الـ 16.

وقال خليلوزيتش: "هدف مالاوي كان جميلا لكن أهدافنا أجمل".

وأضاف "حظينا بالعديد من الفرص ولم نسجل في البداية وأهدرنا عديد الفرص، لكن كنت واثقا في اللاعبين".

وأكمل عن إمكانية مواجهة مصر أو كوت ديفوار في ثمن النهائي: "الآن سوف نرتاح الآن، ونسعد بالفوز وهذا أقل شيء يمكنه فعله الآن وهو الراحة".

وأتم "علينا أن نركز على أنفسنا، وأن نتحلى بالتواضع".



































































وينتظر منتخب المغرب الفائز من مواجهة الغد بين مصر وكوت ديفوار.

وللمرة الثامنة في تاريخه استطاع منتخب المغرب في الوصول لربع نهائي كأس الأمم، وفي 5 مرات من 7 سابقة وصل للمربع الذهبي.

فيما اكتفى منتخب مالاوي بإنجاز الوصول للأدوار الإقصائية والتأهل لدور الـ 16 بعدما كان أفضل إنجاز له من قبل الخروج من دور المجموعات.