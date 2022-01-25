إشبيلية يضم مارسيال حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية توصله إلى اتفاق رسمي لضم أنتوني مارسيال حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

أنتوني مارسيال

النادي : مانشستر يونايتد

إشبيلية

ويأتي مارسيال ضمن تدعيمات إشبيلية لخط الهجوم بعد ضم تيكاتيو كورونا الجناح المكسيكي.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن ريال مدريد المتصدر.

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وكانت شبكة سكاي سبورت قد كشفت عن تكفل النادي الإسباني بقيمة راتب اللاعب الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتقل مارسيال صاحب الـ26 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو الفرنسي في عام 2015 مقابل 80 مليون يورو آنذاك.

وشارك مارسيال مع يونايتد في 269 مباراة سجل خلالهم 79 هدفا وصنع 50 آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك مارسيال سوى في 11 مباراة مع يونايتد بكل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وتوج مارسيال مع النادي الإنجليزي بلقب كأس الاتحد الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد إشبيلية أنتوني مارسيال
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