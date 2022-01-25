رومانو: فالنسيا وكريستال بالاس يريدان التعاقد مع فان دي بيك

دخل دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد دائرة اهتمامات بعض الأندية التي تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما نشر فابريزيو رومانو، الصحفي الخبير في الانتقالات فإن فالنسيا الإسباني وكريستال بالاس الإنجليزي أظهرا اهتماما كبيرا بضم الهولندي من مانشستر يونايتد.

وأضاف رومانو أن العروض المقدمة للاعب الوسط الهولندي ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وبحسب نفس المصدر فإن مانشستر يونايتد لا ينوي وضع بند أحقية الشراء في عقد الإعارة حال تمت الموافقة على العروض الحالية.

ولا يعيش النجم الهولندي أفضل أيامه مع مانشستر يونايتد، حيث لا يحظى سوى بدقائق مشاركة قليلة رفقة الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ24 عاما مع مانشستر يونايتد في 14 مباراة، 8 منهم كانت في الدوري وسجل خلالهم هدفه الوحيد بقميص الفريق.

وينتهي عقد فان دي بيك مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2025.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع دوني فان دي بيك في صيف 2020 قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 35 مليون يورو.