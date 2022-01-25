حكيمي رجل مباراة المغرب ومالاوي

حصد أشرف حكيمي جائزة رجل مباراة المغرب ومالاوي في ثمن كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهلت المغرب لربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز 2-1.

وقاد حكيمي منتخب بلاده للوصول لربع النهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70.

وقال حكيمي عقب نهاية المباراة عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على الفوز والعودة في النتيجة وإن شاء الله نستكمل المشوار ونسُعد الشعب المغربي".

هدف هو الثالث في النسخة الحالية من ركلة حرة مباشرة، منها هدفان من توقيع حكيمي.

أسد الأطلس استحق أن يكون الأفضل بعد هدفه الرائع 🇲🇦🦁 المغربي أشرف حكيمي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام مالاوي ⭐🏆 pic.twitter.com/MhzJQn7MQk — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2022

وأرسل حكيمي 53 تمريرة صحيحة من أصل 65 بدقة 82%، وأرسل 7 عرضيات منها 2 صحيحة.

وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، من أصل 4 تسديدات له على مرمى مالاوي.

وتحصل الظهير الأيمن على خطأين لصالحه، وفاز بـ 5 التحامات ثنائية من أصل 8.

































































وينتظر منتخب المغرب الفائز من مواجهة الغد بين مصر وكوت ديفوار.

وللمرة الثامنة في تاريخه استطاع منتخب المغرب في الوصول لربع نهائي كأس الأمم، وفي 5 مرات من 7 سابقة وصل للمربع الذهبي.

فيما اكتفى منتخب مالاوي بإنجاز الوصول للأدوار الإقصائية والتأهل لدور الـ 16 بعدما كان أفضل إنجاز له من قبل الخروج من دور المجموعات.