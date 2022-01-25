أسد يجتاز اللهب

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 23:01

كتب : إسلام أحمد

المغرب - مالاوي

اجتاز أسود المغرب عقبة لهيب مالاوي، وحصدوا بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بالفوز 2-1 في دور الـ 16.

هل تتذكرون تلك اللعبة؟ منتخب مالاوي يُلقب بـ "اللهيب" واليوم عرف أسود أطلس كيفية اجتياز عقبته بعدما تأخروا في النتيجة بهدف دون رد مبكرا، ليقلبوا النتيجة لفوز بـ 2-1.

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تقدمت مالاوي بهدف: جابادينيو ماهانجو، فيما سجل للمغرب: يوسف النصيري وأشرف حكيمي.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مواجهة الغد بين مصر وكوت ديفوار.

وللمرة الثامنة في تاريخه استطاع منتخب المغرب في الوصول لربع نهائي كأس الأمم، وفي 5 مرات من 7 سابقة وصل للمربع الذهبي.

فيما اكتفى منتخب مالاوي بإنجاز الوصول للأدوار الإقصائية والتأهل لدور الـ 16 بعدما كان أفضل إنجاز له من قبل الخروج من دور المجموعات.

التشكيل

بدأ منتخب المغرب بثلاثي هجومي مكون من أيوب الكعبي ويوسف النصيري وسفيان بوفال.

فيما قاد خيدي ميابا وجابادينيو ماهانجو هجوم مالاوي.

وصف المباراة

بداية مباغتة من مالاوي، تسديدة رائعة في الدقيقة السابعة من جابادينيو ماهانجو على بُعد 35 متر سكنت شباك ياسين بونو الذي كان متقدما بضعة خطوات عن مرماه.

بعد الهدف سيطر لاعبي المغرب على أحداث الشوط الأول، في الدقيقة 17 سدد آدم ماسينا كرة قوية تصدى لها الحارس.

وبعد 3 دقائق أرسل أشرف حكيمي عرضية من الجهة اليمنى مرت من الجميع وسددها يوسف النصيري لكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد دقيقتين كاد ماهانجو أن يباغت المغرب بالهدف الثاني، مرتدة سريعة وتوغل لاعب مالاوي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد تلك الفرصة للمنتخب المُلقب بـ "اللهيب" لم يتراجع منتخب المغرب عن هجماته بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 28 سدد أشرف حكيمي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 33، كرة ثابتة نفذها سفيان بوفال ومتابعة من رومان سايس ارتطمت بالعارضة.

بوفال في الدقيقة 35 أرسل عرضية أرضية إلى النصيري لكن الأخير سدد كرة ضعيفة جاءت سهلة في يد الحارس.

وكاد حكيمي أن يسجل هدف التعادل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته وجدت أطراف أصابع الحارس ثم القائم الأيمن ليظل منتخب المغرب مواصلا محاولاته بحثا عن التعادل.

في الدقيقتين 41 و43، كاد بوفال أن يسجل هدف التعادل مرتين، الأولى تصدى لها الحارس والثانية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل يوسف النصيري هدف التعادل برأسية بعد عرضية من ياسين أملاح.

وبعد دقيقة كاد سليم أملاح أن يسجل هدف التقدم مباشرة لكن رأسيته مرت أعلى من العارضة.

شوط أول انتهى باستحواذ مغربي بنسبة 78% و14 تسديدة مقابل 22% لمالاوي وتسديدان فقط.

الشوط الثاني

ضغط المغرب تواصل في الشوط الثاني بحثا عن هدف ثاني.

في الدقيقة 47 واصلت الكرة معاندة سفيان بوفال الذي راوغ وسدد كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 65 سدد البديل ريان مايي كرة ارتطمت بالدفاع ومرت بجوار القائم لركنية.

ومحاولة حكيمي الثالثة في المباراة عرفت طريق الشباك في الدقيقة 70، ركلة حرة مباشرة أطلقها مدوية سكنت شباك المغرب لتصبح النتيجة 2-1 للمغرب.

هدف هو الثالث في النسخة الحالية من ركلة حرة مباشرة، منها هدفان من توقيع حكيمي.

وفي الدقيقة 78 كاد يوسف النصيري أن ينهي المباراة بعد مجهود فردي رائع من ريان مايي الذي راوغ من الجهة اليسرى وأطلق عرضية أرضية سددها نصيري لكنها مرت بجوار القائم.

حاول لاعبو مالاوي مباغتة المغرب بهدف تعادل لكن دفاع المغرب عرف كيفية اجتياز اللهيب وفاز باللقاء كاتبا تأهله لربع النهائي.

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