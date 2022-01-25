حالة ماني وحارس كاب فيردي مستقرة بعد نقلهما إلى المستشفى

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

ساديو ماني وجوسيمار فوزينيا - أمم إفريقيا

نقلت الإسعاف الثنائي ساديو ماني جناح منتخب السنغال وجوسيمار فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي إلى المستشفى بعد اصطدام الثنائي ببعضهما البعض.

واصطدم الثنائي في كرة مشتركة خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين في ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وتغلبت السنغال على كاب فيردي بهدفين دون مقابل في خامس مباريات ثمن النهائي.

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وأشارت تقارير سنغالية إلى أن حالة الثنائي المصاب مستقرة ولكن تم إجراء فحوصات طبية لهما لمزيد من الاطمئنان.

وكان ماني قد اصطدم بفوزينيا خلال المباراة وتعرض حارس مرمى كاب فيردي للطرد.

وسجل ماني هدف السنغال الأول قبل أن يشعر بالدوار ويتم استبداله اضطراريا.

ونجح ماني في تسجيل هدفين من أصل ثلاثة للمنتخب السنغالي في أمم إفريقيا.

وكان منتخب السنغال قد حصد وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر 2019.

أمم إفريقيا السنغال كاب فيردي
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