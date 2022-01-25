بعد انتقاله لـ التعاون.. بلقاس يبحث عن حقيقة حقوقه في رعاية مصطفى فتحي

يسعى أحمد سالم رئيس نادي بلقاس لمعرفة حقوق النادي في عملية بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي.

وكان مصطفى فتحي انتقل إلى الزمالك قادما من بلقاس عام 2012، وانتقل للتعاون السعودي قبل أيام قليلة.

وقال أحمد سالم لـ FilGoal.com: "بعنا مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك مقابل 125 ألف جنيه في موسم 2012-2013، حصلنا على 75 ألف جنيه في فترة رئاسة ممدوح عباس ثم 50 ألف جنيه في فترة رئاسة مرتضى منصور".

وأضاف "لهذا السبب سألت أحمد مجاهد (رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة) عن أي حقوق رعاية في عملية البيع، وقال لي إنه ليس لدينا حق في أي شيء أخر بعد بيع اللاعب".

وواصل: "نحن سنواصل البحث لمعرفة هل لنا حقوق أم لا، ونعلم بأن هناك عدد كبير من اللاعبين الذين احترفوا وحصلت أنديتهم على حقوق رعاية بعد ذلك".

وأعلن نادي التعاون يوم الأحد ضمه للجناح البالغ عمره 27 عاما ولم يتم ذكر أي تفاصيل مالية، في حين قد علم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق بين الزمالك والتعاون تضمن دفع النادي السعودي لمليون دولار للحصول على اللاعب.

وكان فتحي قد انضم لصفوف قطاع الناشئين في الزمالك عام 2013 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويخرج للإعارة مع التعاون السعودي في النصف الثاني من موسم 2017/2018.