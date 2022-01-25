فاركو في بيان رسمي: أمم إفريقيا تنصفنا في ملف إعادة مباراتنا ضد المصري

أصدر نادي فاركو بيانا رسميا، يقول فيه إن أحداث مباراة السنغال وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا، تنصف النادي في ملف إعادة مباراته ضد المصري في الدوري.

وقال بيان فاركو: "شهدت مباراة السنغال وكاب فيردي بدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، واقعة متشابهة لما حدث خلال مباراة فاركو والمصري بالدوري المصري، والتي اتحج عليها الفريق البرتقالي وطالب بإعادتها".

وأضاف فاركو: "حيث نشب التحام قوي بين حارس مرمى كاب فيردي ومهاجم السنغال ساديو ماني، خرج على أثرها الحارس مصابًا وتم استبداله بحارس آخر، ولكن بعد العودة لتقنية الفار تم طرد حارس المرمى على دكة البدلاء، ثم قام بإخراج لاعب من كاب فيردي، ولعب الفريق منقوصا".

وأتم "وحدثت نفس الواقعة بمباراة فاركو والمصري وتم طرد أحمد حمودي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة الاشتباك مع مدافع فاركو أحمد عبد العزيز مودي ونزل لاعب بديل له في الملعب ولكن حكم اللقاء محمود البنا لم يخرج اللاعب بعد طرد حمودي ولعب الفريق البورسعيدي بلاعبيه بالكامل حتى نهاية المباراة".

وفي ديسمبر الماضي، طالب فاركو بإعادة مباراته ضد المصري في الجولة السابعة من الدوري والتي انتهت 1-0 لصالح الفريق البورسعيدي.

وقال بيان فاركو إنه يطالب بإعادة المباراة "بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم المباراة محمود البنا، عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره في تغييره وهو لازال في الملعب ولم يغادره ملعب اللقاء ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء".

وطرد الحكم محمود البنا، حمودي، خلال أحداث المباراة، لتأخره في الخروج لينال إنذارا ثانيا.