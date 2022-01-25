فاركو في بيان رسمي: أمم إفريقيا تنصفنا في ملف إعادة مباراتنا ضد المصري

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 21:09

كتب : هاني العوضي

فاركو - الزمالك - عبد الله بكري

أصدر نادي فاركو بيانا رسميا، يقول فيه إن أحداث مباراة السنغال وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا، تنصف النادي في ملف إعادة مباراته ضد المصري في الدوري.

وقال بيان فاركو: "شهدت مباراة السنغال وكاب فيردي بدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، واقعة متشابهة لما حدث خلال مباراة فاركو والمصري بالدوري المصري، والتي اتحج عليها الفريق البرتقالي وطالب بإعادتها".

وأضاف فاركو: "حيث نشب التحام قوي بين حارس مرمى كاب فيردي ومهاجم السنغال ساديو ماني، خرج على أثرها الحارس مصابًا وتم استبداله بحارس آخر، ولكن بعد العودة لتقنية الفار تم طرد حارس المرمى على دكة البدلاء، ثم قام بإخراج لاعب من كاب فيردي، ولعب الفريق منقوصا".

أخبار متعلقة
عقوبات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.. غرامات مالية وإيقاف لاعب فاركو مباراتين عصام عبد الفتاح يكشف مدى صحة حالات مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام فاركو فاركو يهزم الزمالك بثنائية رغم تألق محمد عواد

وأتم "وحدثت نفس الواقعة بمباراة فاركو والمصري وتم طرد أحمد حمودي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة الاشتباك مع مدافع فاركو أحمد عبد العزيز مودي ونزل لاعب بديل له في الملعب ولكن حكم اللقاء محمود البنا لم يخرج اللاعب بعد طرد حمودي ولعب الفريق البورسعيدي بلاعبيه بالكامل حتى نهاية المباراة".

وفي ديسمبر الماضي، طالب فاركو بإعادة مباراته ضد المصري في الجولة السابعة من الدوري والتي انتهت 1-0 لصالح الفريق البورسعيدي.

وقال بيان فاركو إنه يطالب بإعادة المباراة "بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم المباراة محمود البنا، عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره في تغييره وهو لازال في الملعب ولم يغادره ملعب اللقاء ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء".

وطرد الحكم محمود البنا، حمودي، خلال أحداث المباراة، لتأخره في الخروج لينال إنذارا ثانيا.

فاركو المصري كأس أمم إفريقيا السنغال كاب فيردي
نرشح لكم
عضوا اتحاد الكرة: سنعقد جلسة مع كيروش عقب كأس الأمم.. واختلاف حول مصير كأس مصر كيروش يعلق على تصريحات صلاح حول "تشجيع المنتخب" مؤتمر مدرب غينيا الاستوائية: مواجهة مالي صعبة.. ونحترم خصومنا لكننا هنا لإظهار قدراتنا مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0) (1) مالاوي.. الحارس يتألق
أخر الأخبار
بعد انتقاله لـ التعاون.. بلقاس يبحث عن حقيقة حقوقه في رعاية مصطفى فتحي 3 دقيقة | مصر
روي هودجسون مديرا فنيا لـ واتفورد 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو في بيان رسمي: أمم إفريقيا تنصفنا في ملف إعادة مباراتنا ضد المصري 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عقوبات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.. غرامات مالية وإيقاف لاعب فاركو مباراتين 27 دقيقة | الدوري المصري
عضوا اتحاد الكرة: سنعقد جلسة مع كيروش عقب كأس الأمم.. واختلاف حول مصير كأس مصر 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كيروش يعلق على تصريحات صلاح حول "تشجيع المنتخب" 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب غينيا الاستوائية: مواجهة مالي صعبة.. ونحترم خصومنا لكننا هنا لإظهار قدراتنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0) (1) مالاوي.. الحارس يتألق ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف