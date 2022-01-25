عقوبات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.. غرامات مالية وإيقاف لاعب فاركو مباراتين

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة.

وشهدت أربع مباريات عقوبات عن الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وجاءت العقوبات كالآتي:

أولا: مباراة إيسترن كومباني والاتحاد السكندري

إيقاف ممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى نادي إيسترن كومباني مباراة واحدة للطرد للاعتراض.

وإيقاف حسن مصطفى مساعد مدرب نادي الاتحاد السكندري مباراة واحدة للطرد للاعتراض.

ثانيا: مباراة المصري وبيراميدز

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على نادي بيراميدز وذلك لتأخر نزول الفريق في بداية الشوط الثاني لمدة أربع دقائق.

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على النادي المصري وذلك لتأخر نزول الفريق في بداية المباراة لمدة خمس دقائق.

ثالثا: مباراة فاركو وطلائع الجيش

إيقاف اللاعب أحمد عبد العزيز لاعب نادي فاركو مباراتين وغرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

رابعا: مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

إيقاف اللاعب محمد إبراهيم لاعب نادي سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة للطرد لسابق إنذاره.