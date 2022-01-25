عقوبات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.. غرامات مالية وإيقاف لاعب فاركو مباراتين

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة.

وشهدت أربع مباريات عقوبات عن الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وجاءت العقوبات كالآتي:

أخبار متعلقة
موسيماني: شباب الأهلي يتحلى بالشجاعة.. والفضل لهم في عدم الخسارة بكأس الرابطة كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق بسيوني: شكلنا كان جيدا في الملعب أمام الزمالك.. ونستطيع الفوز بـ كأس الرابطة

أولا: مباراة إيسترن كومباني والاتحاد السكندري

إيقاف ممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى نادي إيسترن كومباني مباراة واحدة للطرد للاعتراض.

وإيقاف حسن مصطفى مساعد مدرب نادي الاتحاد السكندري مباراة واحدة للطرد للاعتراض.

ثانيا: مباراة المصري وبيراميدز

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على نادي بيراميدز وذلك لتأخر نزول الفريق في بداية الشوط الثاني لمدة أربع دقائق.

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على النادي المصري وذلك لتأخر نزول الفريق في بداية المباراة لمدة خمس دقائق.

ثالثا: مباراة فاركو وطلائع الجيش

إيقاف اللاعب أحمد عبد العزيز لاعب نادي فاركو مباراتين وغرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

رابعا: مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

إيقاف اللاعب محمد إبراهيم لاعب نادي سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة للطرد لسابق إنذاره.

رابطة الأندية كأس الرابطة
نرشح لكم
فاركو في بيان رسمي: أمم إفريقيا تنصفنا في ملف إعادة مباراتنا ضد المصري مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: نستعد لغياب فوزي عند استئناف مباريات الدوري مران الزمالك - تصعيد خماسي الشباب واستمرار تأهيل طارق حامد رئيس البنك الأهلي: صرفنا النظر عن التعاقد مع بواليا.. وهذه حقيقة انتقال أحمد ياسين لـ الأهلي
أخر الأخبار
بعد انتقاله لـ التعاون.. بلقاس يبحث عن حقيقة حقوقه في رعاية مصطفى فتحي 3 دقيقة | مصر
روي هودجسون مديرا فنيا لـ واتفورد 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو في بيان رسمي: أمم إفريقيا تنصفنا في ملف إعادة مباراتنا ضد المصري 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عقوبات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.. غرامات مالية وإيقاف لاعب فاركو مباراتين 27 دقيقة | الدوري المصري
عضوا اتحاد الكرة: سنعقد جلسة مع كيروش عقب كأس الأمم.. واختلاف حول مصير كأس مصر 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كيروش يعلق على تصريحات صلاح حول "تشجيع المنتخب" 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب غينيا الاستوائية: مواجهة مالي صعبة.. ونحترم خصومنا لكننا هنا لإظهار قدراتنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0) (1) مالاوي.. الحارس يتألق ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف