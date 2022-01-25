كيروش يعلق على تصريحات صلاح حول "تشجيع المنتخب"

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

مؤتمر كارلوس كيروش قبل مواجهة كوت ديفوار

علّق كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تصريحات محمد صلاح التي تحدث فيها عن ملاحظاته حول تعامل الجماهير مع لاعبي المنتخب في الفترة الأخيرة.

وكان منتخب مصر عُرضة لهجوم خلال كأس الأمم الإفريقية الحالية، بسبب الأداء في مباريات الدور الأول، وهو ما علق عليه صلاح. (طالع من هنا)

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا: "أهنئ صلاح على صراحته وعلى طريقته لطلب المساعدة من الجماهير للالتفاف خلف الفريق".

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وأضاف "نحن نلعب للشعب ومن المهم أن يفهموا أننا نحاول الفوز بالبطولة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وواصل "لكن ما يحدث منذ بداية البطولة من الجماهير ليس أفضل طريقة للمساعدة، وأتفق تماما مع صلاح في ذلك، لقد قمنا بعمل ذهني كبير من أجل ذلك".

وأتم تصريحاته "أنا آسف إذا اعتقد بعض الناس أن هناك خطأ ما، لأنني كمدرب أشعر بأنني جزء من البلد، وسوف نلعب من أجلهم".

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء ضمن مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا.

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