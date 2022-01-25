مؤتمر مدرب غينيا الاستوائية: مواجهة مالي صعبة.. ونحترم خصومنا لكننا هنا لإظهار قدراتنا

يرى خوان ميتشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية أن مواجهة مالي في ثمن نهائي أمم إفريقيا ستكون صعبة.

وتختتم منافسات ثمن نهائي البطولة بمواجهة بين غينيا الاستوائية ومالي في التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

وقال خوان ميتشا خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة غدا أمام مالي ستكون صعبة، كل فريق سيقدم أفضل ما لديه".

وشدد "نحن على استعداد لتقديم أفضل ما لدينا، ونحن نحترم خصومنا، لكننا هنا لإظهار قدراتنا والحكم على مستوانا".

وأوضح مدرب غينيا الاستوائية "مواجهة مالي هي مباراة واحدة فقط، ولا تختلف عن تلك التي لعبناها حتى الآن".

وكشف ميتشا "لا يعني تقدمنا دورا في البطولة أننا سنغير الطريقة التي نلعب بها، نبقى صادقين مع أسلوب لعبنا مما يجعل بعض الناس يحبوننا وهذه هي الطريقة التي سنفوز بها".

وأضاف "كل مباراة لها قصتها، إذا كان لدى مالي فرصة أفضل للفوز ضد غينيا الاستوائية فنحن نقبل ذلك".

وواصل "هذه هي كرة القدم، فزنا على الجزائر وهذا لا يعني أننا أفضل منهم أو من سيراليون التي فزنا عليها أيضا".

واختتم تصريحاته "كانت مباراتين فقط ضد فريقين ونحن نستعد حسب المنافس الذي لدينا في المباراة المقبلة".