انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2) (1) مالاوي

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

جابادينيو ماهانجو أثناء تسديد كرة هدف التقدم لمالاوي أمام أشرف حكيمي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد مالاوي في دور الـ16 لكأس امم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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انتهت

ق 78: عرضية من ريان مايي وتسديدة من يوسف النصيري تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 70: جوووووووووول حكيمي من ركلة حرة مباشرة يسجل هدف التقدم.

ق 65: تسديدة من ريان مايي ترتطم بالدفاع وتمر بجوار القائم لركنية.

ق 47: تسديدة مقوسة من بوفال تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: سليم أملاح ورأسية تضيع فوق العارضة.

ق 45+2: جووووول التعاااااادل... عرضية من ياسين أملاح ورأسية من يوسف النصيري

ق 43: بوفال يراوغ ويسدد كرة أعلى من العارضة.

ق 41: بوفال يراوغ المدافع ويسدد كرة يتصدى لها الحارس بأقدامه.

ق 40: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من حكيمي يتصدى لها الحارس وترتطم بالقائم الأيمن.

ق 35: عرضية من بوفال وتسديدة ضعيفة للغاية من النصيري في يد الحارس.

ق 33: كرة ثابتة من الجهة اليمنى وتسديدة من رومان سايس ترتطم بالعارضة.

ق 28: حكيمي يسدد ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة.

ق 22: مرتدة سريعة لمالاوي وتسديدة من جابادينيو ماهانجو من داخل المنطقة تمر بجوار القائم.

ق 20: عرضية من حكيمي تمر من الجميع وتسديدة من الناصيري تمر بجوار القائم.

ق 17: تسديدة قوية من آدم ماسينا من داخل المنطقة تصدى لها الحارس.

ق 5: جووووول راااائع.. تسديدة رائعة من جابادينيو ماهانجو على بُعد 35 متر تسكن شباك المغرب.

انطلاق المباراة

المغرب مالاوي كأس أمم إفريقيا
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