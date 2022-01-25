انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2) (1) مالاوي
الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد مالاوي في دور الـ16 لكأس امم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
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انتهت
ق 78: عرضية من ريان مايي وتسديدة من يوسف النصيري تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 70: جوووووووووول حكيمي من ركلة حرة مباشرة يسجل هدف التقدم.
ق 65: تسديدة من ريان مايي ترتطم بالدفاع وتمر بجوار القائم لركنية.
ق 47: تسديدة مقوسة من بوفال تمر بجوار القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: سليم أملاح ورأسية تضيع فوق العارضة.
ق 45+2: جووووول التعاااااادل... عرضية من ياسين أملاح ورأسية من يوسف النصيري
ق 43: بوفال يراوغ ويسدد كرة أعلى من العارضة.
ق 41: بوفال يراوغ المدافع ويسدد كرة يتصدى لها الحارس بأقدامه.
ق 40: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من حكيمي يتصدى لها الحارس وترتطم بالقائم الأيمن.
ق 35: عرضية من بوفال وتسديدة ضعيفة للغاية من النصيري في يد الحارس.
ق 33: كرة ثابتة من الجهة اليمنى وتسديدة من رومان سايس ترتطم بالعارضة.
ق 28: حكيمي يسدد ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة.
ق 22: مرتدة سريعة لمالاوي وتسديدة من جابادينيو ماهانجو من داخل المنطقة تمر بجوار القائم.
ق 20: عرضية من حكيمي تمر من الجميع وتسديدة من الناصيري تمر بجوار القائم.
ق 17: تسديدة قوية من آدم ماسينا من داخل المنطقة تصدى لها الحارس.
ق 5: جووووول راااائع.. تسديدة رائعة من جابادينيو ماهانجو على بُعد 35 متر تسكن شباك المغرب.
انطلاق المباراة