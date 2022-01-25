طرد كاب فيردي

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 20:10

كتب : إسلام أحمد

كاب فيردي - السنغال

تسديدة واحدة سكنت الشباك وقادت السنغال للفوز 2-0 على كاب فيردي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ساديو ماني وبامبا ديانج.

11 بطاقة حمراء في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن، منها 6 في 5 مباريات من دور الـ 16.

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منتخب كاب فيردي هو أول من يتعرض لطرد لاعبين من فريقه في مباراة واحدة بكأس الأمم الإفريقية.

بطاقان حمراوان ساهما في سقوط كاب فيردي وطردها خارج الكاميرون، وتفشل في معادلة إنجازها في 2013 بالوصول لربع النهائي.

بينما رفاق ساديو ماني سينتظرون الفائز من مباراة الغد بين مالي وغينيا الإستوائية.

التشكيل

بقيادة ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدريس جانا جاي وإدوارد ميندي بدأ منتخب السنغال اللقاء.

فيما قاد جاري رودريجيز وخاميرو مونتيرو وريان مينديز.

وصف المباراة

هجوم ناري سنغالي في الدقيقة الأولى، ولم تمر سوى 37 ثانية وسدد ساديو ماني كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس.

هدأت المباراة قليلا، وفي الدقيقة 20 ومع سيطرة السنغال، عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعة خطأ ضد لاعب كاب فيردي.

تدخل قوي على قدم لاعب السنغال، انتهى بطرد باتريك أنديرادي لاعب كاب فيردي واستمرار منتخب بلاده لـ 70 دقيقة بـ 10 لاعبين.

الشوط الأول ظل الأسود يسيطرون عليه لكن دون خطورة محققة على مرمى فوزينيا حارس كاب فيردي.

في الشوط الثاني بدأ لاعبو السنغال محاولات هجومية لتسجيل هدف أول في اللقاء.

وفي الدقيقة 53 ومن كرة مرتدة سريعة، حدث التحام هوائي بين ساديو ماني وفوزينيا حارس كاب فيردي خارج منطقة الجزاء، وسقط الثنائي أرضا متأثرا بالإصابة في الرأس.

وفي الوقت الذي استعد فيه منتخب كاب فيردي لاستبدال حارسه، عاد الحكم لتقنية الفيديو وأشهر البطاقة الحمراء في وجه فوزينيا وهو خارج أرض الملعب.

واضطر منتخب كاب فيردي لاستبدال جاري رودريجيز وإشراك مارسيو روزا حارسا بدلا منه في الدقيقة 58.

في الدقيقة 62 تصدى روزا ببراعة واستبسل الدفاع في التصدى عن مرماه، لتخرج الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 63 أرُسلت ركنية مرت من الجميع وسدد ساديو ماني كرة مقوسة رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك معلنا أول أهداف اللقاء.

وعقب الاحتفال سقط ماني أرضا وظهر عليه التأثر بالارتطام مع حارس كاب فيردي قبل دقائق، ليخرج من أرضية الملعب وشارك بدلا من بامبا ديانج.

بديل ماني كاد أن يسجل هدفا صاروخيا لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 84 كاد بونا سار أن يضيف الهدف الثاني لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالشباك الخارجية.

وكاد لاعبو كاب فيردي أن يخطفوا التعادل بكرة الكعب من مينديز لكن ميندي كان في الموعد وتصدى لها بسهولة في الدقيقة 86.

والدقيقة الأولى من الوقت من الضائع ومن مرتدة سريعة،انطلق بامبا ديانج بالكرة وتبادل تميري الكرة مع فامارا دييدهيو على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأول الكرة بسهولة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين خرج البديل فودي بالو توريه على نقالة متأثرا بإصابته بعد 10 دقائق من مشاركته.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل السنغال لربع النهائي.

السنغال كاب فيردي كأس الأمم الإفريقية 2021
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