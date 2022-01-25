طرد كاب فيردي

تسديدة واحدة سكنت الشباك وقادت السنغال للفوز 2-0 على كاب فيردي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ساديو ماني وبامبا ديانج.

11 بطاقة حمراء في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن، منها 6 في 5 مباريات من دور الـ 16.

منتخب كاب فيردي هو أول من يتعرض لطرد لاعبين من فريقه في مباراة واحدة بكأس الأمم الإفريقية.

بطاقان حمراوان ساهما في سقوط كاب فيردي وطردها خارج الكاميرون، وتفشل في معادلة إنجازها في 2013 بالوصول لربع النهائي.

بينما رفاق ساديو ماني سينتظرون الفائز من مباراة الغد بين مالي وغينيا الإستوائية.





















التشكيل

بقيادة ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدريس جانا جاي وإدوارد ميندي بدأ منتخب السنغال اللقاء.

فيما قاد جاري رودريجيز وخاميرو مونتيرو وريان مينديز.

وصف المباراة

هجوم ناري سنغالي في الدقيقة الأولى، ولم تمر سوى 37 ثانية وسدد ساديو ماني كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس.

هدأت المباراة قليلا، وفي الدقيقة 20 ومع سيطرة السنغال، عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعة خطأ ضد لاعب كاب فيردي.

تدخل قوي على قدم لاعب السنغال، انتهى بطرد باتريك أنديرادي لاعب كاب فيردي واستمرار منتخب بلاده لـ 70 دقيقة بـ 10 لاعبين.

الشوط الأول ظل الأسود يسيطرون عليه لكن دون خطورة محققة على مرمى فوزينيا حارس كاب فيردي.

في الشوط الثاني بدأ لاعبو السنغال محاولات هجومية لتسجيل هدف أول في اللقاء.

وفي الدقيقة 53 ومن كرة مرتدة سريعة، حدث التحام هوائي بين ساديو ماني وفوزينيا حارس كاب فيردي خارج منطقة الجزاء، وسقط الثنائي أرضا متأثرا بالإصابة في الرأس.

وفي الوقت الذي استعد فيه منتخب كاب فيردي لاستبدال حارسه، عاد الحكم لتقنية الفيديو وأشهر البطاقة الحمراء في وجه فوزينيا وهو خارج أرض الملعب.

واضطر منتخب كاب فيردي لاستبدال جاري رودريجيز وإشراك مارسيو روزا حارسا بدلا منه في الدقيقة 58.

🔴 حدث في الدقيقة 55 في لقاء السنغال وكاب فيردي ◾حارس كاب فيردي خرج مصاباً بعد كرة مشتركة مع ماني ◾الجهاز الفني لكاب فيردي قرر استبدال الحارس بعد شعوره بعدم الاتزان ◾الحكم عاد لتقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة وقام بطرد الحارس ◾بعد طرد الحارس تم نقله لتلقي العلاج pic.twitter.com/ORe5Wyce2g — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2022

في الدقيقة 62 تصدى روزا ببراعة واستبسل الدفاع في التصدى عن مرماه، لتخرج الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 63 أرُسلت ركنية مرت من الجميع وسدد ساديو ماني كرة مقوسة رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك معلنا أول أهداف اللقاء.

📊 ساديو ماني سجل هدفه رقم 27 مع منتخب السنغال في 82 مباراة ويفصله هدفين عن معادلة هنري كامارا الهداف التاريخي لأسود التيرانجا الهدف السابع لماني في المباراة رقم 15 له في أمم إفريقيا 🇸🇳 pic.twitter.com/HwfA8lnY4E — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2022

وعقب الاحتفال سقط ماني أرضا وظهر عليه التأثر بالارتطام مع حارس كاب فيردي قبل دقائق، ليخرج من أرضية الملعب وشارك بدلا من بامبا ديانج.

بديل ماني كاد أن يسجل هدفا صاروخيا لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 84 كاد بونا سار أن يضيف الهدف الثاني لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالشباك الخارجية.

وكاد لاعبو كاب فيردي أن يخطفوا التعادل بكرة الكعب من مينديز لكن ميندي كان في الموعد وتصدى لها بسهولة في الدقيقة 86.

🇸🇳 منتخب السنغال حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات في آخر 11 مباراة استقبل هدفين فقط في البطولة الحالية + النسخة الماضية، الهدفين من الجزائر🧤 pic.twitter.com/KALaUDJowA — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2022

والدقيقة الأولى من الوقت من الضائع ومن مرتدة سريعة،انطلق بامبا ديانج بالكرة وتبادل تميري الكرة مع فامارا دييدهيو على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأول الكرة بسهولة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين خرج البديل فودي بالو توريه على نقالة متأثرا بإصابته بعد 10 دقائق من مشاركته.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل السنغال لربع النهائي.