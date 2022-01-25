مؤتمر كيروش: علينا كتابة التاريخ أمام كوت ديفوار.. والماضي لن يساعدنا

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 19:51

كتب : ألفونس أبونجوا - Alphones Abongwa

مؤتمر كارلوس كيروش قبل مواجهة كوت ديفوار

يتمنى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن يكون الفراعنة الفريق الأفضل غدا الأربعاء في مواجهة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ضد كوت ديفوار.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أتمنى أن نكون الفريق الأفضل على الملعب، ونفوز".

وشدد "علينا كتابة التاريخ غدا، وأن نكون الأفضل".

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وأوضح "مباراة كوت ديفوار هي واحدة من تلك المباريات التي يرغب كل لاعب محترف في لعبها، بوجود فريقين كبار ولاعبين رائعين في المنتخبين".

وأكمل "نتوقع مباراة كبيرة، أتمنى أن يكون فريقي الأفضل، وأن نعمل بجد ونحترم كوت ديفوار"

وأردف كيروش، عن تفوق منتخب مصر تاريخيا ضد كوت ديفوار: "الإحصائيات مهمة، ويتم تقديرها من قبل الصحافة، ولكن المباراة غدا سيلعبها اللاعبون والمدربان".

وأوضح "علينا كتابة التاريخ. الماضي لن يساعدنا، واللاعبون مركزون تماما على الحاضر وهذا ما يهمنا. علينا أن نقدم أفضل ما يمكننا تقديمه وأن نحصل على يوم جيد من كرة القدم والانتصار".

وكشف "لا شك في أننا نتحسن في كل مباراة، إذا استمرينا في هذا الاتجاه سنكون فريق أفضل".

ووجه كيروش التعازي لضحايا حادثة التدافع أمس في استاد أوليمبي قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر قائلا: "نيابة عن الفريق المصري، اسمحوا لي بتقديم التعازي. قلوبنا وقلوب الجمهور المصري واللاعبين مع أهالي الضحايا في هذا الوقت الصعب".

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