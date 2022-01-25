بالميراس يتوج بلقب كأس ساو باولو للشباب لأول مرة في تاريخه

توج بالميراس بلقب بطولة كأس ساو باولو للشباب 2022 لأول مرة في تاريخه بالفوز على سانتوس في النهائي بنتيجة 4-0.

تُعد بطولة ساو باولو للشباب هي أهم بطولة تحت 21 عاما وتقام في بداية كل عام وتقام المباراة النهائية يوم 25 يناير سنويا وهو اليوم الذي يشهد ذكرى تأسيس مدينة ساو باولو.

البطولة تمثل فرصة كبيرة للاعبين للشباب لإبراز موهبتهم قبل انطلاق موسم الفرق الكبرى، بإقامة بطولة دوري الولايات بين شهري يناير وأبريل والدوري البرازيلي بدءا من شهر مايو.

وتضم البطولة 128 ناديا من كل أنحاء البرازيل قُسمت على 32 مجموعة بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ومن ثم بدءا من دور الـ 64 تتواجه الفرق بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية.

🏆🏆🏆 A Copinha é do Palmeiras! pic.twitter.com/64bJdB9H8G — ge (@geglobo) January 25, 2022

بالميراس حقق اللقب بالفوز في النهائي على سانتوس بالفوز 4-0، إذ سجل الفريق الأخضر 3 أهداف في أول 15 دقيقة من المباراة.

إندريك البالغ 15 عاما مهاجم بالميراس حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل هدف بعدما سجل هدفا بمقصية مزدوجة من على حدود منطقة الجزاء ضد أويستي في ربع النهائي.

المهاجم الشاب جذب أنظار عديد الفرق الأوروبية أبرزها برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشتر يونايتد وليفربول، ولن يتواجد في قائمة بالميراس التي ستشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وسجل إندريك 6 أهداف في البطولة ليحل في المركز الثالث بترتيب هدافي المسابقة.

صاحب القدم اليسرى يلعب في مركزي المهاجم والجناح. وسجل 167 هدفا من 170 مباراة في فريق الناشئين.

تُعرف البطولة أيضا باسم "كوبينيا" أي البطولة الصغيرة، وضمت في السنوات الأخيرة نيمار الذي ظهر في 2008 بعمر 15 عاما وفي نفس النسخة كوتينيو بقميص فاسكو دا جاما.

وأيضا هيرنانيس لاعب إنتر ويوفنتوس الأسبق في 2004 وهيليريو جوميز حارس توتنام وواتفورد السابق في 2002.

كذلك ظهر كاسيميرو ولوكاس مورا مع ساو باولو في نسحة 2010 وجابريل جيسوس في 2015.

ويُعد كورينثيانز أكثر فريق تتويجا باللقب بالفوز بـ 10 ألقاب آخرها 2017، يليه فلومينينسي وإنترناسيونال برصيد 5 ألقاب لكل فريق.