مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: نستعد لغياب فوزي عند استئناف مباريات الدوري

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 18:29

كتب : ياسر الشريف

أحمد عادل عبد المنعم يتصدى لركلة الجزاء - الإسماعيلي × الأهلي

كشف سيد توفيق مدرب حراس مرمى الإسماعيلي عن غياب محمد فوزي حارس الفريق عن لقاءات الدراويش عند استئناف مباريات الدوري.

ويتصدر الإسماعيلي المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية برصيد 5 نقاط من ثلاثة لقاءات.

وقال توفيق لـ FilGoal.com: "محمد فوزي يعاني من آثار الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

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وأوضح "كأس الرابطة كانت أفضل فرصة لإعداد باقي الحراس استعدادا لاستئناف الدوري".

وأضاف مدرب حراس مرمى الإسماعيلي "الحراس يتسابقون نحو تقديم أفضل ما لديهم وفي مقدمتهم أحمد عادل عبد المنعم".

وتابع "عبد المنعم تطور أدائه وهذا ما ظهر في لقاءات بطولة كأس الرابطة".

وكشف توفيق "عمر رضوان اكتمل شفائه وبات جاهزا للمشاركة في المباريات في أي وقت بجانب كمال السيد".

واختتم تصريحاته "نحاول تجهيز كل حراس الفريق خاصة وأن الجميع لديه هدف المساهمة في خروج الفريق من موقفه غير المرضي في جدول مسابقات الدوري المصري".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين.

وخاض الإسماعيلي سبع مباريات في الدوري المصري ولم يحقق الفوز وتعادل مرتين بينما خسر خمس مباريات.

الدوري المصري الإسماعيلي
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