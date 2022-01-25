أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: لا توجد خطة خاصة ضد محمد صلاح

لا يضع باتريك بوميل المدير الفني لـ كوت ديفوار خطة خاصة لإيقاف محمد صلاح في مواجهة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة مصر في لقاء كلاسيكي بكأس الأمم الإفريقية.

وقال المدير الفني لـ الأفيال: "خطة خاصة ضد محمد صلاح ستكون عدم احترام للاعبين الـ 10 الأخرين".

وأضاف "محمد صلاح يمتلك الكثير من الخبرة ويجذب الاهتمام لكن هناك فريق كامل يتعين علينا السيطرة عليه".

وأكمل "لذلك لا توجد ضد صلاح، هناك عمل جماعي يتم تنفيذه لمحاولة احتواء الفراعنة، الـ 10 الذين سيلعبون والبدلاء الذين سيشاركون".



































































وقال بوميل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء: "أشكر الله، لا توجد لدينا حالات مصابة بكورونا قبل لقاء الغد".

وواصل "هدفنا الآن الذهاب لأبعد شيء ممكن في البطولة، هذا الفريق له إمكانيات هائلة".

وأكمل بوميل حديثه "اللاعبون اكتسبوا ثقة كبيرة في الهجوم، وكما قلت من قبل ستكون مباراة تكتيكية وهناك عمل نفذناه لاحتواء خطورة مصر".

وقدم بوميل في ختام مؤتمره العزاء لأهالي ضحايا حادثة التدافع التي وقعت قبل لقاء الكاميرون وجزر القمر أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الحكومة الكاميرونية فقد توفي ثمانية أشخاص وأصيب 38 فردا بينهم 7 حالات خطيرة بسبب التدافع لحضور المباراة.