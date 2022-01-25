في الجول يكشف – رسالة الأهلي لـ موسيماني.. وموقف التجديد

نقل مسؤولو الأهلي، اقتناعهم الكامل بـ بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الأيام الماضية.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع موسيماني خلال الأيام الماضية، ونقلوا للمدرب اقتناعهم الكامل به، وبإنجازاته منذ توليه تدريب الأحمر في أكتوبر 2020، حيث حصل على لقبي دوري أبطال إفريقيا بجانب برونزية كأس العالم للأندية، وهي الرسالة التي تفهمها موسيماني.

ولكن، لماذا تتوقف مفاوضات التجديد؟

حسبما علم FilGoal.com، فإنه قد تم الاتفاق على تأجيل ملف التجديد لموسيماني لما بعد كأس العالم للأندية، بسبب ضيق الوقت قبل المنافسة التي تنطلق في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

ويلعب الفريق مباراته الأولى في البطولة ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 5 فبراير المقبل.

وإذا فاز الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتين دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبين كأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

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