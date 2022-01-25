أمم إفريقيا - إيتو: الكاميرون لا تتحكم في نتائج فحوصات كورونا ولا نقبل بالغش

شدد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على أن حكومة بلاده لا تتحكم في نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا الخاصة بكأس أمم إفريقيا.

وقال إيتو في مقابلة مع قناة Canalplus الفرنسية: "لا أقبل بالغش مطلقا، والمؤسسة التي تم اختيارها لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا تخضع بشكل كامل لسيطرة الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "حكومة الكاميرون لا تتحكم في فحوصات الكشف عن كورونا، وأتمنى بكل تواضع أن يتم احترام بلادي".

وكانت اتهامات طالت الكاميرون بالتلاعب في نتائج فحوصات فيروس كورونا الخاصة بمنتخب جزر القمر قبل المواجهة بينهما في دور الـ16 للبطولة.

وفاز منتخب الكاميرون على جزر القمر بهدفين لهدف، في مباراة خاضها منتخب جزر القمر بدون حارس مرمى والاعتماد على مدافع بدلا منه، بسبب غياب الكثير من لاعبيه لإصابتهم بفيروس كورونا.

وتأهل منتخب الكاميرون لدور الثمانية من البطولة لمواجهة جامبيا.