مؤتمر ديانج: جاهزون لمواجهة غينيا الاستوائية.. ونتوقع وصولنا لأبعد نقطة ممكنة

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

أليو ديانج مع منتخب مالي

يثق أليو ديانج لاعب وسط منتخب مالي في قدرات لاعبيه والتأهل إلى أبعد نقطة ممكنة.

ويلعب منتخب مالي أمام غينيا الاستوائية غدا الأربعاء في التاسعة مساء في ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وقال ديانج في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لنا نحن لا نقلل من حجم الفريق وتركيزنا بالكامل على المباراة".

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - إسماعيلا سار يعود لصفوف السنغال قادما من إسبانيا أمم إفريقيا - مدرب مالاوي: لن ترى ماني يغسل ملابسه الداخلية بنفسه.. لكننا نفعل ذلك طرد نديم عبده الأسرع في أمم إفريقيا 2021 تشكيل أمم إفريقيا – الكاميرون تدفع بكل الأسود.. وظهير أيسر في حراسة مرمى جزر القمر

وأضاف "لدينا كل ما يتطلبه الأمر وكفريق واحد نحن جاهزون من الناحية العقلية والخططية".

واختتم ديانج تصريحاته "نتوقع أن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب مالي للمرة 12 في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا وللمرة الثامنة على التوالي.

وكانت أفضل نتائج منتخب مالي في أمم إفريقيا هي الحصول على المركز الثاني ووصافة البطولة في نسخة 1972 في أول مشاركة لمالي.

وأخر مرة وصل مالي إلى المربع الذهبي كانت مرتين متتاليتين في نسختي 2012 و2013 بعد حصد الميدالية البرونزية في المرتين.

مالي ديانج أمم إفريقيا
نرشح لكم
مدرب حراس جزر القمر: نعتقد أن شيئا غريبا حدث قبل مواجهة الكاميرون خليلوزيتش: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ نركز على أنفسنا وعلينا أن نتحلى بالتواضع حكيمي رجل مباراة المغرب ومالاوي أسد يجتاز اللهب
أخر الأخبار
شوبير: من الممكن أن يستمر عمر كمال مع فيوتشر الموسم المقبل.. وموقف عودة عبد المنعم لـ الأهلي 2 ساعة | ميركاتو
رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر سيتي يضم خوليان ألفاريز من ريفر بليت 3 ساعة | ميركاتو
مدرب حراس جزر القمر: نعتقد أن شيئا غريبا حدث قبل مواجهة الكاميرون 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - محمود عبد العزيز يتفق على فسخ تعاقده مع الزمالك.. ويقترب من المقاولون 3 ساعة | الدوري المصري
خليلوزيتش: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ نركز على أنفسنا وعلينا أن نتحلى بالتواضع 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصطفى فتحي: تنازلي عن مستحقاتي لـ الزمالك ليس رغبة في الرحيل بل حبا في النادي 3 ساعة | المحترفون
إشبيلية يضم مارسيال حتى نهاية الموسم 3 ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: فالنسيا وكريستال بالاس يريدان التعاقد مع فان دي بيك 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف