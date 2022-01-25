مؤتمر ديانج: جاهزون لمواجهة غينيا الاستوائية.. ونتوقع وصولنا لأبعد نقطة ممكنة

يثق أليو ديانج لاعب وسط منتخب مالي في قدرات لاعبيه والتأهل إلى أبعد نقطة ممكنة.

ويلعب منتخب مالي أمام غينيا الاستوائية غدا الأربعاء في التاسعة مساء في ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وقال ديانج في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لنا نحن لا نقلل من حجم الفريق وتركيزنا بالكامل على المباراة".

وأضاف "لدينا كل ما يتطلبه الأمر وكفريق واحد نحن جاهزون من الناحية العقلية والخططية".

واختتم ديانج تصريحاته "نتوقع أن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب مالي للمرة 12 في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا وللمرة الثامنة على التوالي.

وكانت أفضل نتائج منتخب مالي في أمم إفريقيا هي الحصول على المركز الثاني ووصافة البطولة في نسخة 1972 في أول مشاركة لمالي.

وأخر مرة وصل مالي إلى المربع الذهبي كانت مرتين متتاليتين في نسختي 2012 و2013 بعد حصد الميدالية البرونزية في المرتين.