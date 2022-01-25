تشكيل أمم إفريقيا – السنغال بالقوة الضاربة.. وثلاثي هجومي لـ كاب فيردي

يدفع أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال بقوته الضاربة، في تشكيله لمباراة كاب فيردي في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

بقيادة ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدريس جانا جاي وإدوارد ميندي، أتى تشكيل السنغال كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس

الوسط: إدريس جانا جاي – نامباليس ميندي – بولاي ديا – ساديو ماني

الهجوم: فامارا ديودهيو

أما كاب فيردي، فتستمر بثلاثي هجومي يقود الفريق حيث ضم التشكيل..

حراسة المرمى: جوسيمار دياز فوزينيا

الدفاع: ستوبيرا – روبرتو لوبيس – ستيفن فورتيس

الوسط: جيفري فورتيس - ديلان تافاريز -باتريك أندرادي – كيني روشا سانتوس

الهجوم: جاري مينديس رودريجز – خاميرو مونتيرو- ريان مينديز