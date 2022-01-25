ماركا: أراوخو رفض العرض الأول من برشلونة لتمديد تعاقده

رفض رونالد أراوخو لاعب برشلونة العرض الأول من الإدارة من أجل تمديد تعاقده مع الفريق وفقا لصحيفة ماركا.

أراوخو أصبح القطعة الأهم في خط دفاع برشلونة بعد الأداء الرائع الذي يقدمه والذي جعله أحد اللاعبين الأساسيين في برشلونة.

وفقا لماركا فإن وكيل اللاعب قد اجتمع مع إدارة برشلونة الأسبوع الماضي من أجل مناقشة تمديد التعاقد ولكنه قد رفضه لعدم التوصل إلى شروطه.

على الرغم من رفض العرض إلى أن وكيله لا يرى بأن المحادثات قد تعطلت بالكامل ولكن وجهات النظر غير متقاربه مع الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى.

على جانب آخر فإن بعض أندية الدوري الإنجليزي مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي تراقب الوضع الحالي باهتمام من أجل الدخول في مفاوضات لضمه حال تعقدت مفاوضات تمديد العقد.

إدارة برشلونة تعرف بأن تحسين خط الدفاع هو أولية قصوى وأن بداية التطوير يجب أن تبنى حول أراوخو الذي يقدم أداء رائع، ولكن اللاعب الأوروجوياني يرى بأن أداؤه يجب أن ينعكس على العقد الجديد.

وينتهي تعاقد أراوخو مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وسيحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بعد عام من الآن.

المدافع صاحب الـ 22 عاما شارك منذ بداية الموسم مع برشلونة في 24 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.