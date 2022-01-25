لاعبو الكاميرون: نقدم التعازي لأسر الضحايا.. ونطالب الجماهير بالانضباط

قدم لاعبو منتخب الكاميرون تعازيهم في ضحايا حادث التدافع الجماهيري قبل لقاء الأسود الكاميرونية ضد جزر القمر يوم الإثنين في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية والذي أدى لوفاة بعض الجماهير.

وأصدرت الحكومة الكاميرونية بيانا في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء أعلنت فيه وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 38 آخرين جراء التدافع أمام ملعب أوليمبي قبل مواجهة جزر القمر.

وأفاد البيان الصادر من لاعبي الكاميرون: "يقدم منتخب الأسود التي لا تقهر خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب أوليمبي أثناء مواجهة جزر القمر".

وأضاف البيان "كل دعواتنا القلبية للقتلى الذين ذهبت أرواحهم إثر هذا الحادث، وأمنياتنا بالتعافي السريع للجرحى".

من بين الجرحى الـ38، هناك 31 شخصا لديهم إصابات طفيفة، و7 يعانون من حالات خطيرة.

وأكمل "نطالب الجماهير بضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط وتحمل المسؤولية داخل وخارج الملاعب أثناء كأس الأمم الإفريقية".

وأتم "مطلبنا الدائم هو الحفاظ على الأمن والسلامة ومشاركة اللحظات السعيدة في كل الملاعب".

البيان جاء بتوقيع فينسنت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون بالنيابة عن باقي اللاعبين والجهاز الفني.

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