موتسيبي: لن تقام مباريات في ملعب أوليمبي إلا بعد فهم ما أدى لسقوط ضحايا

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعليق إقامة مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب أوليمبي بعد سقوط ضحايا فيه أمس بسبب التدافع قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عاجل عُقد اليوم الثلاثاء بشكل استثنائي: "أعبر عن خالص التعازي لأهالي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أمس جراء التدافع".

وواصل "كنا مركزين على جائحة كورونا، لن نسمح بأي أحداث تهدد حياة الجمهور والمتابعين، دعوت لاجتماع مع اللجنة المنظمة لوضع ضوابط، كاف يحتاج إلى تقرير يشرح ما حدث والظروف التي أدت إلى وفاة مشجعين".

وشدد "علينا التأكد أن هذا لن يحدث مرة أخرى، لأننا شركاء في نهاية الأمر، ذهبت لملعب أولمبي لمعرفة ما حدث تحديدا واستمعت لآراء أشخاص وطلبت من اللجنة المنظمة نقل مباراة الأحد من ملعب أوليمبي إلى ملعب أحمدو أهيدجو".

وأردف "علينا التدخل سريعا لحل هذه المشاكل، ننتظر تقريرا يشرح كل شيء من اللجنة المنظمة لعدم سقوط ضحايا جدد".

والمباراة المقبلة وفقا لمشوار البطولة التي ستقام في ذلك الملعب هي التي سوف تستضيف الفائز من مباراتي، مصر كوت وديفوار، المغرب ومالاوي.

وإجمالا يستضيف ملعب أوليمبي مباراة في ربع النهائي ومثلها في نصف النهائي والنهائي.

وخاض منتخب مصر مباراة وحيدة على ملعب أحمدو أهيدجو وفاز فيها ضد السودان بهدف دون رد.

أما بالنسبة لطرفي دور الـ16 الآخر المغرب ومالاوي، فخاض الأول كل مبارياته في ذلك الملعب، أما الثاني فلم يخض أي لقاء عليه.

وأكمل موتسيبي حديثه قائلا: "ستكون هناك دقيقة صمت على أرواح الضحايا قبل انطلاق مباريات اليوم".

وتابغ "هناك مشجعون أرادوا دخول المباراة ولا يملكون تذاكر، البوابة كانت لابد أن تكون مفتوحة لكنها أغُلقت. ولا يوجد سبب معروف لذلك، كنا لنتفادى ما حدث".

وأردف "حين تفقد حياة متفرج لابد أن تغضب وتطرح الأسئلة وتطلب شرح ما حدث".

وتابع "أول خطوة عند دخول الملعب هو إظهار التذكرة ونتيجة فحص كورونا، هذه هي الإجراءات الطبيعية. كل الأمور كانت جيدة، من أغلق هذه البوابة؟ ومن وجه التعليمات لفعل ذلك؟.

وأضاف "لابد من وضع إجراءات للسيطرة على حضور عدد كبير من المشجعين عند بوابات الملعب".

وعن فحوصات كورونا للمشجعين قال: "قلقي الأول هو أنك تحتاج لإظهار نتيجة فحص كورونا قبل دخول الملعب، دائما سنرى أشخاصا يظهرون تقارير مزورة. الأمر لا يتعلق بمستوى المختبرات هنا".

وأكمل "منحنا مسؤولية الكشف عن فيروس كورونا لمؤسسة مستقلة وهي من الأفضل في العالم اللاعبون يجرون الفحص عند وصولهم هنا، بعض اللاعبين الكبار كانت نتيجتهم إيجابية قبل الوصول للكاميرون وبعد قدومهم زادت الإصابات".

وقبل ختام المؤتمر كرر موتسيبي حديثه بنقل مباراة ربع النهائي من ملعب أوليمبي وقال: "غدا سنعلن المباريات التي سيتغير موعدها أو ملعبها، لكن لن نسمح أن تلعب المباراة المقبلة في ملعب أولمبي، وسأجتمع باللجنة المنظمة غدا".

وأصدرت الحكومة الكاميرونية بيانا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أعلنت فيه وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 38 آخرين جراء التدافع أمام ملعب أوليمبي قبل مواجهة جزر القمر.

وأشار البيان إلى أنه من بين الجرحى الـ38، منهم 31 شخصا لديهم إصابات طفيفة، و7 يعانون من حالات خطيرة.