برشلونة يعلن تفاصيل إصابة فاتي

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

بكاء أنسو فاتي عقب إصابته أمام بلباو

أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه أنسو فاتي ونفى خضوعه لعملية جراحية.

وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة أتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

وأوضح برشلونة في بيان: "أنسو فاتي سيتبع علاجا للتعافي من الإصابة التي ألمت به في العضلة الضامة".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وقرر فاتي عدم إجراء عملية جراحية جديدة في ركبته للتعافي من الإصابة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فاتي اجتمع مع الجهاز الطبي لبرشلونة رفقة عائلته لمناقشة مستقبله بشأن الإصابة الذي يعاني منها.

وأسفر الاجتماع عن رفض فاتي إجراء جراحة في ركبته للمرة الرابعة، والاكتفاء بالعلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة.

جاء ذلك بسبب رغبة فاتي في عدم خوض تجربة صعبة مرة أخرى بإجراء جراحة في ركتبه، بعدما شعر بمعاناة كبيرة طوال فترة غيابه السابقة.

وأجرى فاتي قبل ذلك 3 جراحات في الركبة وأصبحت مسيرته الكروية مهددة بالانتهاء، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم.

وخلال الموسم الجاري غاب فاتي عن برشلونة لـ14 يوميا في البداية بسبب مشاكل في اللياقة البدنية ثم خمسة أيام بسبب إصابة في الركبة وأخيرا 65 يوما بسبب إصابة في الفخذ.

أنسو فاتي برشلونة
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