رومانو: يوفنتوس توصل لاتفاق مع فيورنتينا لضم فلاهوفيتش

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن توصل يوفنتوس لاتفاق مع فيورنتينا لضم دوسان فلاهوفيتش نجم هجوم الأخير.

وفقا لرومانو فإن إدارة يوفنتوس قد عرضت مبلغ 75 مليون يورو من أجل ضم اللاعب وهو العرض الذي يستعد فيورنتينا لقبوله.

وسيبدأ وكيل فلاهوفيتش في التواصل مع إدارة يوفنتوس من أجل الاتفاق على البنود الشخصية في عقد اللاعب، الذي سينضم في شهر يناير ولن يتم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وفقا للتقارير فإن فلاهوفيتش كان قد رفض عدة عروض في السابق من بعض الأندية الإنجليزية أبرزها أرسنال وأيضا من أتليتكو مدريد للانضمام إليهم.

وتثق إدارة يوفنتوس على قدرتها بإقناع اللاعب في الانضمام خلال الأيام المقبلة بعد أن قدمت عرضا مقنعا لإدارة فيورنتينا.

وفقا لرومانو فإن فيورنتينا قد قدم عرضا لبازل من أجل التعاقد مع أرثر كابرال مهاجم الفريق لتعويض رحيل فلاهوفيتش.

ضم فلاهوفيتش سيعني بنسبة كبيرة رحيل ألفارو موراتا عن يوفنتوس وانضمامه لبرشلونة الذي كان ينتظر تعويض يوفنتوس بمهاجم من أجل الموافقة على رحيله

اللاعب صاحب الـ 21 عاما قد شارك منذ بداية الموسم مع فيورنتينا في مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا وصناعة آخرين.