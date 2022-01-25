لاعب جزر القمر: أثبتنا أننا لسنا بحاجة للعب في أندية كبيرة ليكون لدينا منتخب رائع

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

الكاميرون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

أوضح ألفاردو بن محمد لاعب منتخب جزر القمر أن فريقه أثبت عدم حاجة اللاعبين للعب في أندية أوروبية كبيرة حتى يظهر المنتخب بشكل جيد.

منتخب جزر القمر خسر من نظيره الكاميروني مستضيف البطولة بهدفين مقابل هدف رغم أنه لعب بدون العديد من لاعبيه المصابين بفيروس كورونا وحرس مرماه أحد المدافعين لإصابة كل الحراس بالفيروس.

وقال ألفاردو بن محمد في تصريحات مصورة: "نشكر الجميع على دعمهم لمنتخبنا".

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وتابع "الهزيمة لا تعني أن منتخب جزر القمر كان ضعيفا".

وأضاف "أثبتنا أننا لسنا بحاجة للعب في أندية كبيرة ليكون لدينا منتخب رائع".

تحدوا كل الظروف والنقص العددي وخاضوا المباراة بظهير أيسر كحارس مرمى بل وسجلوا هدفا صاروخيا في شباك الكاميرون، هؤلاء كانوا رجال جزر القمر وفي مشاركتهم الأولى في كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ.

افتتح كارل توكو إيكامبي أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 70.

وقلص يوسف مشانجاما النتيجة بهدف صاروخي لجزر القُمر ف الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد لنديم عبده لاعب جزر القُمر في الدقيقة السابعة بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.

وبذلك سيلتقي منتخب الكاميرون مع جامبيا يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

أسود جزر القُمر

قبل المباراة بساعات شُفي حارس جزر القُمر علي أحمادا من فيروس كورونا وكذلك لاعب خط الوسط ياسين برهان لكنهما لم يشاركا في اللقاء رغم ذلك.

إذ أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طبق قانونا جديدا بمنع أي لاعب من المشاركة في المباريات حتى لو تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية إلا بعد مرور خمسة أيام.

وجاء القرار بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع منتخباتهم يوم المباراة وظهرت معاناتهم بعد ذلك بمشاكل في عضلات القلب.

وبناء عليه اضطر منتخب جزر القُمر للاستعانة بالظهير الأيسر الخاص به شاكر الهدهور ليلعب كحارس مرمى.

ولم يلعب شاكر في التصفيات المؤهلة للبطولة سوى مرتين فقط وأصيب بقطع في الرباط الصليبي واليوم شارك في المسابقة لكن كحارس مرمى وليس كظهير أيسر.

بل وتعرض المنتخب القمري لحالة طرد في الدقيقة السابعة ولكنه رغم ذلك قدم أداء قويا وتألق شاكر الهدهور في مرماه وتصدى لأكثر من هدف محقق للكاميرون.

وبدلا من الخروج بنتيجة كبيرة لم يخسر منتخب جزر القُمر سوى بهدفين لهدف بل وسجل هدفا رائعا.

الكاميرون جزر القمر كأس أمم إفريقيا
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