مران الأهلي - محاضرة لـ موسيماني.. وتدريبات منفردة لـ علي لطفي

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 14:21

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - علي لطفي

ألقى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة للاعبي الفريق قبل انطلاق مران الثلاثاء في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأدى علي لطفي حارس المرمى تدريبات منفردة متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

واختتم المران بتقسيمة قوية بطول الملعب شهدت مشاركة كل اللاعبين وذلك بعد خوض تدريبات بدنية استمرت لـ30 دقيقة.

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ويستعد الفريق لمواجهة سموحة يوم الخميس ثم البنك الأهلي يوم الأحد في كأس الرابطة.

ودفع موسيماني بعناصر شابة في مباريات الفريق في كأس الرابطة التي تعادل فيها مع الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويسعى الأهلي للحفاظ على عناصره استعدادا للمونديال. ويلعب الفريق مباراته الأولى في البطولة ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 5 فبراير المقبل.

وإذا فاز الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

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