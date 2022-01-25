في الجول يكشف سبب طلب كيروش تأجيل مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كوت ديفوار

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 14:07

كتب : ألفونس أبونجوا - Alphones Abongwa أحمد الخولي

كارلوس كيروش مصر السودان أمم إفريقيا

كان من المقرر أن يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمره الصحفي للحديث عن مواجهة كوت ديفوار في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم ولكن المدرب البرتغالي طلب التأجيل لساعتين ونصف فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإن كيروش رفض عقد المؤتمر قبل ثلاث ساعات من بدء مران المنتخب.

وبسبب ذلك الأمر فقد كان يتعين عليه الذهاب والعودة لفندق الإقامة لحضور المؤتمر، وهي المسافة التي تقدر في حدود الساعة والنصف.

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لذا وتجنبا للإرهاق له ولمحمد صلاح قائد المنتخب طلب كيروش من كاف أن يقام المؤتمر قبل انطلاق المران مباشرة مثلما حدث مع كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كوت ديفوار غدا الأربعاء في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة بسبع نقاط فيما احتل منتخب مصر وصافة المجموعة الرابعة بست نقاط.

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