بعد حادثة ملعب أوليمبي.. تعليمات من الأمن الكاميروني لحضور مباراة مصر وكوت ديفوار

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 14:06

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب أوليمبي - الكاميرون

أصدرت جهات الأمن الكاميرونية بيانا بتعليمات للجماهير التي تود حضور مباراة مصر وكوت ديفوار للكاميرون وذلك لتقادي تكرار حادثة ملعب أوليمبي.

وكان ملعب أوليمبي الذي احتضن مباراة الكاميرون وجزر القمر بالأمس قد شهد أحداثا مؤسفة بوفاة 8 مشجعين وإصابة 38 آخرين مع وجود 7 إصابات خطيرة، وذلك بسبب التدافع قبل بداية المباراة.

وجاءت تعليمات الأمن الكاميروني بضرورة الحضور بشكل مبكر قبل بداية المباراة مع فتح الأبواب في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الكاميرون وإغلاقها في تمام الساعة الخامسة.

أخبار متعلقة
مؤتمر هالير قبل مواجهة مصر: لم نأت لأمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز باللقب مؤتمر مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا إصابات بكورونا.. وهناك عمل ننفذه لاحتواء خطورة مصر الأهلي: نطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة.. وأكرم توفيق يتجه إلى ألمانيا الأربعاء إصابة أوبلاك بفيروس كورونا

كما شدد الأمن الكاميروني على حظر الدخول بحقائب اليد أو الظهر والزجاجات والأشياء الضخمة.

كما شدد البيان على إتاحة تذاكر المباراة في منافذ البيع في الوقت الحالي.

ويلعب منتخب مصر مع كوت ديفوار غدا الأربعاء على ملعب أومنيسبورت في دوالا في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلعب الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار مع الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في دور ربع النهائي.

No photo description available.

منتخب مصر كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية 2021
نرشح لكم
في الجول يكشف سبب طلب كيروش تأجيل مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كوت ديفوار مؤتمر هالير قبل مواجهة مصر: لم نأت لأمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز باللقب مؤتمر مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا إصابات بكورونا.. وهناك عمل ننفذه لاحتواء خطورة مصر اللجنة الطبية في كاف ردا على واقعة حارس جزر القمر: بروتوكول البطولة لم يتغير
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة لـ موسيماني.. وتدريبات منفردة لـ علي لطفي 3 دقيقة | مصر
في الجول يكشف سبب طلب كيروش تأجيل مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كوت ديفوار 17 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد حادثة ملعب أوليمبي.. تعليمات من الأمن الكاميروني لحضور مباراة مصر وكوت ديفوار 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر هالير قبل مواجهة مصر: لم نأت لأمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز باللقب 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا إصابات بكورونا.. وهناك عمل ننفذه لاحتواء خطورة مصر 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأهلي: نطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة.. وأكرم توفيق يتجه إلى ألمانيا الأربعاء 43 دقيقة | مصر
إصابة أوبلاك بفيروس كورونا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
نيفيل يكشف رد فعل جيرارد بعد محاولة اقناعه بالانضمام لـ يونايتد: محادثة استمرت 30 ثانية 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف