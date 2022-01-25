بعد حادثة ملعب أوليمبي.. تعليمات من الأمن الكاميروني لحضور مباراة مصر وكوت ديفوار

أصدرت جهات الأمن الكاميرونية بيانا بتعليمات للجماهير التي تود حضور مباراة مصر وكوت ديفوار للكاميرون وذلك لتقادي تكرار حادثة ملعب أوليمبي.

وكان ملعب أوليمبي الذي احتضن مباراة الكاميرون وجزر القمر بالأمس قد شهد أحداثا مؤسفة بوفاة 8 مشجعين وإصابة 38 آخرين مع وجود 7 إصابات خطيرة، وذلك بسبب التدافع قبل بداية المباراة.

وجاءت تعليمات الأمن الكاميروني بضرورة الحضور بشكل مبكر قبل بداية المباراة مع فتح الأبواب في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الكاميرون وإغلاقها في تمام الساعة الخامسة.

كما شدد الأمن الكاميروني على حظر الدخول بحقائب اليد أو الظهر والزجاجات والأشياء الضخمة.

كما شدد البيان على إتاحة تذاكر المباراة في منافذ البيع في الوقت الحالي.

ويلعب منتخب مصر مع كوت ديفوار غدا الأربعاء على ملعب أومنيسبورت في دوالا في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلعب الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار مع الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في دور ربع النهائي.