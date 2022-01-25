مؤتمر هالير: لم نأت لأمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز باللقب.. ومواجهة مصر دربي

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 13:58

كتب : ألفونس أبونجوا - Alphones Abongwa

سيباستيان هالير - كوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

مراسل FilGoal.com من الكاميرون - Alphones Abongwa

قال سيباستيان هالير مهاجم منتخب كوت ديفوار إن فريقه لم يأت لكأس أمم إفريقيا لخوض المباريات والتمثيل المشرف فقط بل للفوز باللقب.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة مصر غدا الأربعاء في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

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وتحدث مهاجم أياكس الهولندي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "لم نأت إلى أمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز بالبطولة".

وواصل "طموحي هو مواصلة نضوج ذلك الفريق سويا وأن أساعده على جلب النجاح".

وعن مواجهة مصر: "نريد القول إن مباريات كوت ديفوار ومصر كبيرة، نحن نعلم أنه دربي كبير، نتذكر الماضي بين هذين البلدين. إنه تاريخ يجعل المباراة أكثر جمالا ورمزية".

وأردف "نحن اللاعبون الذين سيتم اصطحابهم لخوض هذا النوع من المباريات نعتبر ذلك بالضرورة حافزا إضافيا، لأنه كما قلت هناك شيء في الماضي وهذه المباراة ستمثل شيئا بالنسبة للكثير ممن شاهدوا المباريات السابقة. نحن كلاعبين نحب ذلك، نحب أننا سنتمكن من لعب مباراة من هذا المستوى وتمثل الكثير".

وتطرق للحديث عن إمكانية التتويج باللقب وتكرار إنجاز 2015: "كأس أمم إفريقيا 2015 في العقول لأنه كما قلتم لدينا لاعبين عاشوها، وأعتقد أن هذا يمنحنا المزيد من القوة بوجود لاعبين عاشوا هذا الانتصار لأنهم يملكون هذه الخبرة وهذا ما يمكنهم من اصطحاب اللاعبين الأصغر سنا مثلي، هذا يساعد المجموعة".

وأكمل "هذا ببساطة شيء يجب أن نعيشه بوجود كل القطع اللازمة، فهناك الناس الذين يقفون خلفنا، الأمر ليس فقط نحن الـ26 أو الـ27 أو الـ28 لاعبا والجهاز الفني. لا، نحن نمثل المزيد من الأشخاص الذين يعتنون بنا بصورة يومية ليمنحونا القدرة على تقديم النتائج الجيدة والعودة بالبطولة، وهذا الدعم يمكنه أن يقودنا إلى لحظات لا تنسى والوصول إلى ما حققناه في 2015".

وعن عدم تسجيله سوى لهدف واحد حتى الآن قال: "ليس من السهل دائما تسجيل الأهداف حتى لو لديك أسلحة هجومية".

وأتم "هناك العديد من الأشياء التي تلعب دورها خلال المباريات".

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة بسبع نقاط فيما احتل منتخب مصر وصافة المجموعة الرابعة بست نقاط.

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