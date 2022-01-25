مؤتمر مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا إصابات بكورونا.. وهناك عمل ننفذه لاحتواء خطورة مصر

مراسل FilGoal.com من الكاميرون - Alphones Abongwa

قال باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إن مسحة فريقه قبل مواجهة مصر جاءت سلبية بالكامل.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة مصر غدا الأربعاء في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال بوميل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء:؛ "أشكر الله، لا توجد لدينا حالات مصابة بكورونا قبل لقاء الغد".

وواصل "هدفنا الآن الذهاب لأبعد شيء ممكن في البطولة، هذا الفريق له إمكانيات هائلة".

وأكمل بوميل حديثه "اللاعبون اكتسبوا ثقة كبيرة في الهجوم، وكما قلت من قبل ستكون مباراة تكتيكية وهناك عمل نفذناه لاحتواء خطورة مصر".

وقدم بوميل في ختام مؤتمره العزاء لأهالي ضحايا حادثة التدافع التي وقعت قبل لقاء الكاميرون وجزر القمر أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الحكومة الكاميرونية فقد توفي ثمانية أشخاص وأصيب 38 فردا بينهم 7 حالات خطيرة بسبب التدافع لحضور المباراة.