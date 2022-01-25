الأهلي: نطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة.. وأكرم توفيق يتجه إلى ألمانيا الأربعاء

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تطبيق إجراءات احترازية شديدة في النادي منعا لتفشي فيروس كورونا قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية مطلع الشهر المقبل.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي إن النادي يطبق الإجراءات بصرامة وعمليات التعقيم مستمرة، بالإضافة إلى المسحات المستمرة لعناصر الفريق.

وعلى الجانب الآخر، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي أن اللاعب أكرم توفيق سيسافر يوم الأربعاء إلى ألمانيا لإجراء فحوصات تمهيدا لإجراء عملية الرباط الصليبي.

ويسعى الأهلي للحفاظ على عناصره استعدادا للمونديال. ويلعب الفريق مباراته الأولى في البطولة ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 5 فبراير المقبل.

وإذا فاز الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

ودفع المدرب بيتسو موسيماني بعناصر شابة في مباريات الفريق في كأس الرابطة الجارية حاليا.

وتعادل الأهلي مع الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويحل ضيفا على سموحة يوم الخميس ثم يواجه البنك الأهلي يوم الأحد.