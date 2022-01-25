إصابة أوبلاك بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

يان أوبلاك

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة حارسه السلوفيني يان أوبلاك بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان "نتيجة فحص حارسنا يان أوبلاك لفيروس كورونا جاءت ايجابية".

وأضاف البيان "أوبلاك في العزل حاليا تنفيذا لتوصيات السلطات الصحية".

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إصابة أوبلاك تزيد متاعب أتليتكو مدريد الحالية، فقد خسر الفريق بطولة السوبر الإسباني قبل أيام.

كما ودع كأس إسبانيا من مرحلة دور الـ16 على يد ريال سوسيداد.

وفي الدوري الإسباني يحتل الروخيبلانكوس المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

ويستعد الفريق لمواجهة برشلونة يوم 6 فبراير المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

أتليتكو مدريد يان أوبلاك
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