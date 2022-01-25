اللجنة الطبية في كاف ردا على واقعة حارس جزر القمر: بروتوكول البطولة لم يتغير

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

شاكر الهدهور - الكاميرون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

دافعت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موقفها من مشاركة اللاعبين المتعافين من فيروس كورونا خلال كأس إفريقيا 2021.

وتعرض كاف لانتقادات بعد عدم السماح لعلي أحامادا لاعب جزر القمر بالمشاركة ضد الكاميرون يوم الإثنين في الدور ثمن النهائي رغم أنه حارس المرمى الوحيد المتاح للعب مع منتخب بلده في ظل إصابة زميليه.

وأعلنت جزر القمر تعافي أحامادا من فيروس كورونا قبل المباراة بساعات لكن كاف أوضح أنه لابد لأي مصاب بكورونا أن يخضع لحجر صحي مدته 5 أيام على الأقل.

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وقال مسؤول من اللجنة الطبية في تصريحات نقلتها بي.إن.سبورتس:"منذ بداية البطولة تم وضع بروتوكول لم يتغير".

وأضاف "على المصاب البقاء في الحجر الصحي مدة لا تقل عن 5 أيام، مع الخضوع لكشوفات دقيقة لاستئناف اللعب في البطولة".

وأتم "حتى وإن تعافى اللاعب قبل نهاية المدة المذكورة".

ودفعت جزر القمر ثمن غياب حارسها وحمى المدافع شاكر الهدهور عرينها أمام أسود الكاميرون التي فازت بنتيجة 2-1 لتتأهل للدور ربع النهائي.

وتجري اللجنة الطبية فحوصات مستمرة لجميع البعثات المشاركة في البطولة للكشف مبكرا عن أي إصابات بفيروس كورونا.

كأس إفريقيا
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