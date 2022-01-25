أمم إفريقيا - مدرب مالاوي: لن ترى ماني يغسل ملابسه الداخلية بنفسه.. لكننا نفعل ذلك

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

مالاوي والسنغال - كأس أمم إفريقيا 2021

يعتقد ماريو مارينيكا مساعد مدرب مالاوي بوجود تحيز واضح ضد المنتخبات الصغيرة في كأس أمم إفريقيا، مؤكدا أن بعثة منتخب بلاده تعامل بشكل به قليل من الاحترام.

ويستعد منتخب مالاوي لمواجهة المغرب في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الثلاثاء.

وقال مارينيكا في تصريحات لشبكة ESPN: "لن ترى ساديو ماني يقوم بغسل ملابسه الداخلية ويعلقها على جذع شجرة حتى تجف لكننا نفعل ذلك".

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وأضاف "منتخب جامبيا واجه نفس المشاكل، هناك معايير مختلفة في تعاملهم مع المنتخبات المتواجدة هنا".

وأكمل "يجب طرح سؤال، لماذا تحدث هذه الأمور مع المنتخبات الصغيرة مثل مالاوي وجامبيا وجزر القمر؟".

وتابع "طلبت من مدربي وقادة المنتخبات التي تعامل بشكل لا يليق تقديم شكوى رسمية، لقد كافحنا لمدة ثلاثة أيام قبل تسوية الأمور في فندق الإقامة".

وأردف "لم أستطع الحصول على حليب للقهوة، قالوا إن الحليب انتهى ولن يتوفر قبل اليوم التالي، نعامل مثل مواطني الدرجة الثانية، لا يمكنهم السماح بحدوث هذا في العصر الحالي، في هذا المستوى من المنافسة".

واجهت ملاوي أيضًا مشاكل التسمم الغذائي ومضاعفات فيروس كورونا قبل المباريا ، حيث اشتك مارينيكا من تقيؤ اللاعبين قبل وأثناء المباريات بسبب تناول طعام دون المستوى.

من جهته، قال جون باندا لاعب وسط منتخب مالاوي: "ملابسنا لا يتم غسلها، هذه حقيقة، نحن نواجه بعض المشاكل. من المؤسف أن تتم معاملتنا هكذا".

وأكمل "نحن في حاجة إلى أن نعامل على قدم المساواة مثل منتخبات نيجيريا والسنغال وغيرها".

وأتم "هذه مسابقة قارية، ولا يضمن أي فريق الفوز بها، ونحن جميعًا بحاجة إلى معاملة متساوية ونزيهة".

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