معلول يعلن سلبية مسحته لفيروس كورونا.. وشفاء 3 آخرين من تونس

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - علي معلول

أعلن علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس شفائه من فيروس كورونا وتحول عينته إلى سلبية.

وكان علي معلول أصيب بفيرس كورونا قبل أسبوع وغاب عن مباراتي جامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ونيجيريا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

ونشر معلول صورة له اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "الحمد لله سلبي".

أخبار متعلقة
تقرير: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في منتخب تونس نجم الكاميرون حقق ما لم يحدث في كأس إفريقيا منذ غزو العميد للقارة في 98 دروجبا لمنتخب جزر القمر: يا لها من شجاعة.. إفريقيا فخورة بكم

وبذلك سيكون من حق معلول التواجد في المباراة المقبلة بعد إقرار قانون مشاركة اللاعب في المباريات فور تحول عينته لسلبية بخمسة أيام.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" في وقت لاحق أنه بالإضافة لمعلول فقد شفي من الفيروس كل من غيلان الشعلالي ويوهان توزغار و الحارس أيمن دحمان وسوف يسافرون من دوالا إلى جاروا للانضمام لبعثة نسور قرطاج.

ويعاني منتخب تونس من كثرة إصابات لاعبيه بكورونا إذ إذاعة "موازييك" التونسية ذكرت إصابة منتصر الطالبي وعيسى العيدوني.

هذا بالإضافة لإصابة منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز المعاون له.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة بوركينا فاسو السبت المقبل في ربع النهائي.

جاء ذلك بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد سجله يوسف لمساكني.

تونس معلول كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
نجم الكاميرون حقق ما لم يحدث في كأس إفريقيا منذ غزو العميد للقارة في 98 تقرير: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في منتخب تونس دروجبا لمنتخب جزر القمر: يا لها من شجاعة.. إفريقيا فخورة بكم حارس جامبيا لـ في الجول: سنتواضع لتجنب إثارة غضب المنافسين.. لكن يمكننا الفوز على أي خصم
أخر الأخبار
معلول يعلن سلبية مسحته لفيروس كورونا.. وشفاء 3 آخرين من تونس 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
نجم الكاميرون حقق ما لم يحدث في كأس إفريقيا منذ غزو العميد للقارة في 98 37 دقيقة | تقرير في الجول
رومانو: جلسة بين يوفنتوس وفيورنتينا بشأن فلاهوفيتش 40 دقيقة | ميركاتو
تقرير: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في منتخب تونس 49 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قبل كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن رحيل جوميز ساعة | السعودية
دروجبا لمنتخب جزر القمر: يا لها من شجاعة.. إفريقيا فخورة بكم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
المدرب العام السابق لـ الأهلي: رحيلي عن الفريق كان طلاقا سعيدا ساعة | مصر
حارس جامبيا لـ في الجول: سنتواضع لتجنب إثارة غضب المنافسين.. لكن يمكننا الفوز على أي خصم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف