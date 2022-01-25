معلول يعلن سلبية مسحته لفيروس كورونا.. وشفاء 3 آخرين من تونس

أعلن علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس شفائه من فيروس كورونا وتحول عينته إلى سلبية.

وكان علي معلول أصيب بفيرس كورونا قبل أسبوع وغاب عن مباراتي جامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ونيجيريا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

ونشر معلول صورة له اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "الحمد لله سلبي".

وبذلك سيكون من حق معلول التواجد في المباراة المقبلة بعد إقرار قانون مشاركة اللاعب في المباريات فور تحول عينته لسلبية بخمسة أيام.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" في وقت لاحق أنه بالإضافة لمعلول فقد شفي من الفيروس كل من غيلان الشعلالي ويوهان توزغار و الحارس أيمن دحمان وسوف يسافرون من دوالا إلى جاروا للانضمام لبعثة نسور قرطاج.

ويعاني منتخب تونس من كثرة إصابات لاعبيه بكورونا إذ إذاعة "موازييك" التونسية ذكرت إصابة منتصر الطالبي وعيسى العيدوني.

هذا بالإضافة لإصابة منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز المعاون له.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة بوركينا فاسو السبت المقبل في ربع النهائي.

جاء ذلك بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد سجله يوسف لمساكني.