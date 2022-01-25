رومانو: جلسة بين يوفنتوس وفيورنتينا بشأن فلاهوفيتش

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن وجود جلسة اليوم بين إداراتي يوفنتوس وفيورنتينا بشأن دوسان فلاهوفيتش لاعب الأخير.

وفقا لرومانو فإن يوفنتوس سيقدم عرض رسمي لفيورنتينا اليوم للتعاقد مع اللاعب الصربي.

بعض التقارير أشارت إلى نية يوفنتوس في عرض 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع فلاهوفيتش.

رومانو شدد على أنه في حالة توصل يوفنتوس لاتفاق بشأن ضم فلاهوفيتش، فسيرحل ألفارو موراتا وينض إلى برشلونة وهي الصفقة المتوقفة أيضا على راتب اللاعب الموافق بشأن مبدئي وعلى موافقة أتليتكو مدريد.

أرسنال كان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع فلاهوفيتش في الأيام السابقة ولكن دخول يوفنتوس بجدية في الصفقة يبدو أنه سيحسم الصفقة لصالحه.

اللاعب صاحب الـ 21 عاما قد شارك منذ بداية الموسم مع فيورنتينا في مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا وصناعة آخرين.