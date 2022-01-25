حارس جامبيا لـ في الجول: سنتواضع لتجنب إثارة غضب المنافسين.. لكن يمكننا الفوز على أي خصم

وصف مودو جوبي حارس مرمى منتخب جامبيا تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 باللحظة الرائعة له ولبلاده.

وتحدث مودو جوبي لـFilGoal.com قائلا: "هي لحظة رائعة لكرة القدم الغامبية، نحن الحصان الأسود في بطولة كأس أمم إفريقيا في الوقت الراهن".

وشدد"وسنعمل على إبقاء رؤوسنا منخفضة ومتواضعة في لكى نتجنب إثارة غضب المنتخبات في الميدان".

وأكمل " نحن فريق مليء بالشباب الموهوبين مع بعض من اللاعبين ذوي الخبرة. لذلك نحن نعمل بجد معًا كفريق واحد".

وأردف حارس مرمى جامبيا "نمتلك التصميم والإرادة وكل الإمكانيات العقلية والفنية، نحن مستعدون لتحدي أي فريق أمامنا ولكننا مازلنا نعتبر أنفسنا الطرف الأضعف ضد أي منافس".

وأتم مودو جوبي تصريحاته متحدثا عن مواجهة الكاميرون قائلا: "الكاميرون فريق قوي واحد من أفضل الفرق في إفريقيا، لذلك نحترمهم كثيرًا وسنلتزم بخطة لعبنا ونلعب بطريقتنا العادية ولكن الحقيقة هي أنه يمكننا التغلب على أي فريق".

ونجح منتخب جامبيا في مشاركته الأولى عبر التاريخ في أمم إفريقيا في التأهل لربع النهائي في إنجاز غير مسبوق وذلك بعد الفوز على غينيا في دور الـ16 بهدف دون رد.

وسيلتقي منتخب جامبيا مع الكاميرون صاحبة الأرض السبت المقبل في ربع النهائي.