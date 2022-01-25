بيان من الحكومة الكاميرونية بشأن حادث تدافع المشجعين قبل مواجهة جزر القمر

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 10:48

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب أوليمبي - الكاميرون

أصدرت الحكومة الكاميرونية بيانا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أعلنت فيه وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 38 آخرين جراء التدافع أمام ملعب أوليمبي قبل مواجهة جزر القمر.

وأشار البيان إلى أنه من بين الجرحى الـ38، منهم 31 شخصا لديهم إصابات طفيفة، و7 يعانون من حالات خطيرة.

كما تم نقل المتوفين إلى المركز الطوارئ في ياوندي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أخبار متعلقة
أسوشيتد برس: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حادث تدافع قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر أسود جزر القمر فينسنت أبو بكر: لم نلعب جيدا ضد جزر القمر.. موتنج: أقدم احترامي لكل لاعبيهم

فيما تم توزيع الجرحى على أربعة مرافق صحية في ياوندي ليتم الاعتناء بهم على الفور بناء على تعليمات الرئيس الكاميروني بول بيا.

وأكد البيان أن الرئيس الكاميروني أمر بفتح تحقيقا في تلك الواقعة، كما ناشدت الحكومة الشعب الكاميروني بالانضباط والشعور بالمسؤولية تجاه كأس أمم إفريقيا لإنجاح البطولة.

ويتسع ملعب أوليمبي لـ60 ألف شخص ولكن تقام المباريات بحضور 60% فقط من سعته بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكن كان العديد من الجماهير يرغبون في حضور المباراة التي أقيمت في دور الـ16 مما جعل رجال الأمن يغلقون الأبواب ليحدث تدافع.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا في وقت ذلك قال خلاله: " علم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بين المضيفة الكاميرون وجزر القمر الليلة ، 24 يناير 2022".

وأوضح "يحقق كاف حاليًا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".

وأتم "الليلة ، أرسل رئيس كاف باتريس موتسيبي الأمين العام ، فيرون موسينجو أومبا لزيارة المؤيدين في مستشفى ياوندي".

وفاز منتخب الكاميرون بالمباراة بهدفين لهدف ويلاقي جامبيا السبت المقبل في ربع النهائي.

الكاميرون جزر القمر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
حارس جامبيا لـ في الجول: سنتواضع لتجنب إثارة غضب المنافسين.. لكن يمكننا الفوز على أي خصم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-1-2021 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد مالاوي والسنغال أمام كاب فيردي فينسنت أبو بكر: لم نلعب جيدا ضد جزر القمر.. موتنج: أقدم احترامي لكل لاعبيهم أسوشيتد برس: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حادث تدافع قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر
أخر الأخبار
المدرب العام السابق لـ الأهلي: رحيلي عن الفريق كان طلاقا سعيدا دقيقة | مصر
حارس جامبيا لـ في الجول: سنتواضع لتجنب إثارة غضب المنافسين.. لكن يمكننا الفوز على أي خصم 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
المريخ السوداني: تأجيل لقاء الأهلي ليس في صالحنا 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أثليتيك: روي هودجسون وافق على خلافة رانييري في واتفورد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان من الحكومة الكاميرونية بشأن حادث تدافع المشجعين قبل مواجهة جزر القمر 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عضو اتحاد الكرة: كيروش لم يطلب شيئا يخص مواجهة السنغال حتى الآن 39 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-1-2021 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد مالاوي والسنغال أمام كاب فيردي 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رومانو: تمت.. مارسيال إلى إشبيلية 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف