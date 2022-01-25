بيان من الحكومة الكاميرونية بشأن حادث تدافع المشجعين قبل مواجهة جزر القمر

أصدرت الحكومة الكاميرونية بيانا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أعلنت فيه وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 38 آخرين جراء التدافع أمام ملعب أوليمبي قبل مواجهة جزر القمر.

وأشار البيان إلى أنه من بين الجرحى الـ38، منهم 31 شخصا لديهم إصابات طفيفة، و7 يعانون من حالات خطيرة.

كما تم نقل المتوفين إلى المركز الطوارئ في ياوندي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما تم توزيع الجرحى على أربعة مرافق صحية في ياوندي ليتم الاعتناء بهم على الفور بناء على تعليمات الرئيس الكاميروني بول بيا.

وأكد البيان أن الرئيس الكاميروني أمر بفتح تحقيقا في تلك الواقعة، كما ناشدت الحكومة الشعب الكاميروني بالانضباط والشعور بالمسؤولية تجاه كأس أمم إفريقيا لإنجاح البطولة.

ويتسع ملعب أوليمبي لـ60 ألف شخص ولكن تقام المباريات بحضور 60% فقط من سعته بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكن كان العديد من الجماهير يرغبون في حضور المباراة التي أقيمت في دور الـ16 مما جعل رجال الأمن يغلقون الأبواب ليحدث تدافع.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا في وقت ذلك قال خلاله: " علم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بين المضيفة الكاميرون وجزر القمر الليلة ، 24 يناير 2022".

وأوضح "يحقق كاف حاليًا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".

وأتم "الليلة ، أرسل رئيس كاف باتريس موتسيبي الأمين العام ، فيرون موسينجو أومبا لزيارة المؤيدين في مستشفى ياوندي".

وفاز منتخب الكاميرون بالمباراة بهدفين لهدف ويلاقي جامبيا السبت المقبل في ربع النهائي.